Koton, LC Waikiki, Defacto indirimleri ne zaman? Koton, LC Waikiki, Defacto indirim var mı?

Koton, LC Waikiki, Defacto Türkiye'de alışveriş için en çok tercih edilen mağazalar arasında yer alıyor. Koton, LC Waikiki, Defacto mağazalarında alışveriş meraklılarının yüzünü güldürecek indirimler yapıldı. Defacto'da tüm indirimlere ek sepette yüzde 50 indirim söz konusu. İşte detaylar...

KOTON İNDİRİM VAR MI?

Koton'da kasım fırsatları devam ediyor. Koton'da seçili ürünler, yüzde 30, 40 ve 50'ye varan indirimlerle müşterilerle buluşuyor.

Koton skinny fit kot pantolon yüzde 35 indirim ile 199,99 TL yerine 129,99 TL'den satılıyor. V yaka siyah tişört ise 59,99 TL yerine yüzde 35 indirimle 38,99 TL'ye düştü. Koton'un internet sitesine gitmek ve indirim fırsatlarından yararlanmak için, "https://www.koton.com/tr/" adresine tıklayınız.

LC WAİKİKİ İNDİRİM VAR MI?

LC Waikiki'de sepette yüzde 40'a varan indirimler söz konusu. Çocuk kıyafetlerinden kadın, erkek kıyafetlerine, dış ve iç giyimlerde indirim yapıldı. LC Waikiki'nin internet sitesine gitmek için, "https://www.lcwaikiki.com/tr-TR/TR" linkine tıklayınız.

DEFACTO İNDİRİM VAR MI?

Defacto'da tüm indirimlere ek sepette yüzde 50'ye varan indirim imkanı var.

Cep detaylı suni kürkü Defacto'da sepette yüzde 20 indirimle 349,99 TL yerine 279,99 TL'ye alabilirsiniz.

Dik yaka fermuarlı şişme montu sepette yüzde 30 indirim ile 269,99 TL yerine 188,99 TL'ye alabilirsiniz. Daha fazla fırsat için Defacto'nun, "https://www.defacto.com.tr/kadin" internet adresini ziyaret edin.





