Kovid-19 riskine karşı 5 bini aşkın hizmet e-Devlet'ten alınabilecek

Koç, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey önlemleri sürecin en başından bu yana sıkı bir şekilde alarak, gerekli çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Bu amaçla sosyal etkileşimi mümkün olduğunca azaltmanın önemine ilişkin e-Devlet Kapısı'ndan duyuru yaptıklarını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ile ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar daha yüksek risk altında. Bu vatandaşların kendilerini korumak adına kamu işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımız, ihtiyaç anında ilgili kuruma gitmek yerine 'www.turkiye.gov.tr' adresinden e-Devlet Kapısı'na girerek işlemlerini kontrol edebilir. 5 binin üzerinde hizmete kolayca erişilebilen e-Devlet Kapısı'ndan, evden çıkmadan birçok işlem gerçekleştirebiliyor."

"Kovid-19'a karşı önlem almak elimizde"

Risk altındaki grupların e-Devlet Kapısı'ndan bazı çevrim içi hizmetleri evden çıkmadan yapabileceğine dikkati çeken Koç, "Banka ve adres değişikliği yapmak isteyen emekliler evlerinden çıkmadan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Aylıklarının ödeneceği banka ya da PTT AŞ şubelerini e-Devlet Kapısı üzerinden değiştirebilirler." ifadelerini kullandı.