FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kovid-19 riskine karşı 5 bini aşkın hizmet e-Devlet'ten alınabilecek

Kovid-19 riskine karşı 5 bini aşkın hizmet e-Devlet'ten alınabilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2020 16:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yayılmasını önlemek için sosyal ortam etkileşimini mümkün olduğunca azaltmanın önemli olduğunu belirterek, "5 binin üzerinde hizmete kolayca erişilebilen e-Devlet Kapısı'ndan, vatandaşlar evden çıkmadan birçok işlemi gerçekleştirebiliyor." dedi.

Kovid-19 riskine karşı 5 bini aşkın hizmet e-Devlet'ten alınabilecek

Koç, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey önlemleri sürecin en başından bu yana sıkı bir şekilde alarak, gerekli çalışmaları sürdürdüğünü söyledi.

Bu amaçla sosyal etkileşimi mümkün olduğunca azaltmanın önemine ilişkin e-Devlet Kapısı'ndan duyuru yaptıklarını vurgulayan Koç, şöyle konuştu:

"60 yaş üstü olanlar, gebe veya emziren kadınlar ile ciddi kronik tıbbi hastalığı olanlar daha yüksek risk altında. Bu vatandaşların kendilerini korumak adına kamu işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarını öneriyoruz. Vatandaşlarımız, ihtiyaç anında ilgili kuruma gitmek yerine 'www.turkiye.gov.tr' adresinden e-Devlet Kapısı'na girerek işlemlerini kontrol edebilir. 5 binin üzerinde hizmete kolayca erişilebilen e-Devlet Kapısı'ndan, evden çıkmadan birçok işlem gerçekleştirebiliyor."

"Kovid-19'a karşı önlem almak elimizde"

Risk altındaki grupların e-Devlet Kapısı'ndan bazı çevrim içi hizmetleri evden çıkmadan yapabileceğine dikkati çeken Koç, "Banka ve adres değişikliği yapmak isteyen emekliler evlerinden çıkmadan işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilirler. Aylıklarının ödeneceği banka ya da PTT AŞ şubelerini e-Devlet Kapısı üzerinden değiştirebilirler." ifadelerini kullandı.

Koç, hak sahiplerinin, ölüm, dul-yetim aylığı başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceğini, evden çıkmadan 12 ay boyunca hareketsiz duran emekli maaşlarına konan blokenin kaldırılması ve iadesi için de buradan müracaatta bulunabileceğini dile getirdi.

Söz konusu hizmetle geçmişte yapılan iade taleplerinin de görülebileceğini vurgulayan Koç, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurum tarafından henüz işleme alınmamış aktif talebinizi iptal edebilir ya da iade talebinde bulunabilirsiniz. Trafik borcu ödemenizi e-Devlet Kapısı üzerinden oturduğunuz yerden yapabilirsiniz. Hayattaki en önemli şey sağlığınız. En ihtiyaç duyduğunuz anda destek alacağınız aile hekiminizi evinizden çıkmadan öğrenebilir, değiştirme işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilirsiniz."

Koç, kişilerin adlarına düzenlenmiş raporlarının sorgulamalarını da e-Devlet Kapısı üzerinden yapabileceğini belirterek, ilaç kullanım raporlarının da hastaneye gidilmeden alınabileceğini bildirdi.

Tüm sağlık bilgilerinin görülebileceği e-Nabız Kişisel Sağlık Sistemi'nin de her an insanların yanında olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti:

"Tüm sağlık bilgilerinizi yönetebildiğiniz, tıbbi öz geçmişinize tek bir yerden ulaşabildiğiniz e-Nabız Sistemi'ne e-Devlet üzerinden ulaşabilirsiniz. Doktor randevusu için hastaneye gitmeye gerek yok. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) için e-Devlet Kapısı'na girerek, hastaneye gitmeden doktordan randevu alınabiliyor. Bulunduğunuz il ve ilçede yer alan kurumunuzla sözleşmeli işitme cihazı merkezlerinin isim ve adres bilgilerine e-Devlet'ten ulaşabilirsiniz. Dünyada etkisini artarak sürdüren Kovid-19'a karşı önlem almak elimizde. En değerli şey sağlığımız için unutmayalım, Kovid-19, alacağımız tedbirlerden daha güçlü değil.

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Koronvirüs sonrası talep patlaması yaşanıyor! Koronvirüs sonrası talep patlaması yaşanıyor!
İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Kovid-19, E-Devlet,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

Sağlık Bakanı Koca'dan sahte koronavirüs genelgesi uyarısı

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

9 Avrupa ülkesinden dönenler karantina altına alınacak

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi!

Bakan Albayrak'tan koronavirüs yol haritası

Bakan Albayrak'tan koronavirüs yol haritası

Altında sert düşüş

Altında sert düşüş

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Ticaret Bakanlığı'ndan maske fiyatları açıklaması

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Altınla ilgili önemli tahmin! '

Büyük indirim bekleniyor

Büyük indirim bekleniyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talep patlaması yaşanıyor! Koronvirüsü sonrası tulum siparişlerine yetişemiyorlar

Koronvirüs sonrası talep patlaması yaşanıyor!

IMF koronavirüs için 1 trilyon dolar ayırdı

IMF'den koronavirüs için 1 trilyon dolar

Youtube'dan nasıl para kazanılır? Youtube para kazanma nasıl açılır?

Youtube'dan nasıl para kazanılır?

Emeklilere 750 TL promosyon müjdesi! İşte şartlar ve koşullar

Emeklilere 750 TL promosyon müjdesi!

Koronavirüs ihracatı azalttı, bazı sebze ve meyvelerin fiyatı yüzde 90 düştü

Koronavirüs vurdu! Fiyatı yüzde 90 düştü

Kadınlara SGK’dan erken emeklilik fırsatı! 6 yıl erken emeklilik fırsatı!

Kadınlara erken emeklilik fırsatı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.