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Köylüler enflasyona kafa tuttular! Sadece 1 lira zam yaptılar

04.11.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda marketlerde satılan fahiş fiyatlı ürünlerin ardından, Elazığ’da tarihi Kapalı Çarşı'da bulunan bir esnaf köyde üretilen peynir, tereyağı, süt gibi ürünlere geçen yıla oranla 1 lira zam geldiğini, fabrikasyon ürünlerin ise neredeyse yüzde 100 oranında zamlandığını belirterek, yetkililerin bu duruma çözüm bulmasını istedi.

Köylüler enflasyona kafa tuttular! Sadece 1 lira zam yaptılar

Köyde çiftçilik yapan vatandaşların uzun uğraşlar sonucu elde ettikleri ürünler ile fabrikasyon ürünler arasında oluşan zam oranı görenleri hayretler içinde bıraktı. Elazığ’da bulunan tarihi Kapalı Çarşıda, köyden gelen yoğurt, süt, tereyağı gibi ürünlerde geçen yıla nazaran 1 lira zam yapılırken, aynı ürünlerin fabrikasyon çıkışları ise neredeyse yüzde 100 oranında zamlandı. Geçen sene 23 liraya satılan tuzsuz taze peynirin bu seneki fiyatı 24 lira olurken, fabrikasyon ürünlerden üçgen veya dil peynirin fiyatı 15 liradan 30 liraya çıktı.

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Elazığ Kapalı Çarşıda uzun yıllardır esnaflık yapan aynı zamanda üretici olan Levent Sevinç, fabrikasyon ürünlerde yüksek zamların olduğunu söyledi. Sevinç, “Fabrikasyon ürünlerdeki zammı köyde üretilen ürünlerde görmüyoruz. Kalitesi düşük ürünlerin satılması, pastörize edilmiş sütten peynirin yapılması bunlar köylünün ürününü etkiliyor. Bu zamlar köylüye yansımıyor. Diğer taraftan yem fiyatlarında artış var.

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"YÜZDE 100 ZAM YAPTILAR"

Bu artış tabi hayvancılıkla uğraşan köylüyü olumsuz yönde etkiliyor. Ben geçen sene en çok sattığım ürün tuzsuz taze peyniri 23 liraya satıyordum, şu anda 24 liraya satıyorum. Geçen yıldan bu yana sadece 1 lira geldi üzerine. Ama diğer ürünlere baktığımız zaman yüzde 100 zam var. Bir fabrikaya git bir üçgen peyniri, dil peyniri yarım kilo 15 liradan 30 liraya çıkmış. Ama gel gör ki köylünün bir lira artmış” dedi.

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"MARKETLERDE FAHİŞ FİYATA SATILIYOR"

Kapalı Çarşı'da satılan ürünlerin fabrika ürünlerine oranla daha ucuz olduğunu belirten esnaf Çetin Ay ise, “Peynir yani fabrikasyon ürünü olan mandıra peyniri yaşanan fiyat artışına göre bizim burada sattığımız çökelek, tereyağı, peynir olsun köylüden aldığımız ürünlerde çok az bir miktarda fiyat üstüne koyup satıyoruz. Yani halkımızın özellikle Kapalı Çarşı'ya girmesini tavsiye ediyorum. Marketlerde alışveriş yapmadan önce buradaki fiyatları görüp öyle alışveriş yapmalarını tavsiye ediyorum. Esnaf kendi kendine zam uyguluyor. Yani biri Kapalı Çarşı'nın girişinden çıkışına kadar fiyatlara baktığında küçük cüzi miktarda 2-3 lira zam görecek. Ama marketlerdeki fiyatlara baktığımızda 70-80 liraya satılan malzemeler 100-110 liraya satılıyor. Yani çok fahiş fiyatlara satılıyor ama bizde durum öyle değil” diye konuştu. (İHA)

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