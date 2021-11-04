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2022 memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

04.11.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına gelecek zam oranlarını bekliyor. TÜİK tarafından dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından 2022 yılı başında yapılacak zamlara dair tahminler de gelmeye başladı. Buna göre yılbaşından itibaren işçi emeklilerinin yüzde 10.5, memurlarla memur emeklilerinin ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 12.5 zam alması bekleniyor.

2022 yılına 2 ay kala memur ve emekliler gözünü ve kulağını gelecek zam haberine dikti. Yeni yılda emekli, memur maaşlarının zamlanması ile birlikte asgari ücret de değişecek.

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği yılbaşı zammını belirleyecek tüketici enflasyonu temmuz ayından bu yana yüzde 6.73'e ulaştı.

EMEKLİ VE MEMURUN ZAM ORANI

Tüketici fiyatları endeksi kasım ve aralık ayında geçen yılki kadar artarsa yıl başında işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yüzde 10.5 zam yapılacak.

Memur ve memur emeklileri ise yüzde 5 toplu sözleşme zammına ilave olarak yüzde 7.5 enflasyon farkı alacak.

Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı toplam zam oranı yüzde 12.5'i bulacak.

TOPLU SÖZLEŞME

İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin her 6 ayda bir alacağı zam oranı, geçmiş 6 ayın TÜFE oranı kadar arttırılıyor. Memur ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmede aldıkları zam oranı 6 aylık enflasyonun altında kalması halinde fark kadar enflasyon farkı ödeniyor.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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