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Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine kimler katılacak? Gözler kraliyet ailesinde

05.05.2023 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kral Charles taç giyme töreni dünya basını tarafından yakından takip ediliyor. Eşi Meghan Markle ile kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin Galler Prensi William ve eşi Kate’in törene katılması bekleniyor. Peki, Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine kimler katılacak?

Kral Charles taç giyme töreni ne zaman? İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme törenine kimler katılacak? Gözler kraliyet ailesinde

Kral Charles'ın taç giyme töreni ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İngiltere'de Kraliçe 2. Elizabeth’in 1953'teki taç giyme töreni üzerinden geçen 70 yılın ardından ilk kez taç giyme töreni gerçekleştirilecek. Törene Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın katılmayacağı açıklandı. Kral Charles'ın taç giyme töreni ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte İngiltere Kralı Charles'ın taç giyme töreni hakkında merak edilenler...

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KRAL CHARLES'IN TAÇ GİYME TÖRENİ NE ZAMAN?

İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme töreni Londra Westminster Abbey’de gerçekleştirilecek.

Bilindiği üzere, Kral Charles'ın yanı sıra eşi Kraliçe Camilla da taç giyecek. Bu sebeple hem İngiliz basını hem de birçok medya şirketi konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor.

Taç giyme töreninin uzun süredir devam eden geleneklere göre düzenlenmesi bekleniyor.

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TAÇ GİYME TÖRENİNE KATILACAK ÜNLÜLER KİMLER?

Taç giyme töreninde gerçekleştirilmes planlanan konserlerde Paloma Faith, Steve Winwood, Olly Murs, Lionel Richie, Katy Perry ve Nicole Scherzinger'ın bulunması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre; birçok ülkenin siyasi liderleri ve politikacılar de davette bulunacak.

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PRENS HARRY TAÇ GİYME TÖRENİNE KATILACAK MI?

2021'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Kral Charles’ın oğlu Prens Harry'nin törene katılacağı açıklandı.

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TAÇ GİYME TÖRENİNE KİMLER KATILACAK?

Öte yandan İngiltere Kralı 3. Charles’ın taç giyme törenine Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın katılmayacağı açıklanmıştı.

Kraliyet ailesinin diğer üyelerinden Galler Prensi William ve eşi Galler Prensesi Kate’in dışında Kral Charles’ın kardeşleri Prenses Anne ve Prens Edward törene katılacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Prens Harry Kraliçe Elizabeth kraliyet ailesi

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