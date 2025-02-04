Kredi almak isteyenler dikkat! Ev almak isteyenler için merak edilen soruyu yanıtladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, önemli açıklamalarda bulundu. Çakar, Türkiye'nin en büyük sorununun enflasyon olduğunu belirterek, "Enflasyon her şeyden önce adı konmamış bir vergilendirmedir. Gelir dağılımında ciddi sorunlara yol açar. Özellikle düşük gelirlilerin aleyhine çalışarak sosyal problemlere yol açar. Toplamda da verimliliği negatif etkiler. O nedenle biz bunu her halükarda çözmek zorundayız" sözlerini kullandı.

PROGRAM SONUÇ VERİYOR

Merkez Bankası'nın son iki toplantıda faiz indirmeye başladığının altını çizen Çakar, Merkez Bankası'nın faiz oranını yüzde 45'e düşürdüğünü belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Faiz oranının düşüş eğilimine girmesi ekonomistler açısından da bankacılık sektör açısından da ülkemiz açısından da çok sevindirici bir gelişme olmuştur. En azından uygulanan orta vadeli programın sonuç verdiğini, başarılı olduğunu, artık yavaş yavaş normalleşmeye ve daha düşük faiz ortamına, daha makul bir fiyat istikrarı ortamına doğru gittiğimizi gösterir. Bu anlamda çok değerli"

KKM'DEN TAM ÇIKIŞ İÇİN TARİH VERDİ

Kur Korumalı Mevduat hesapları için de değerlendirme yapan Çakar, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarındaki (KKM) bakiyenin azaltılması amacının gerçekleştiğini kaydederek, mevduata ilişkin bazı stopaj düzenlemelerinin yapıldığını söyledi.

Bankaların KKM mevduatı içerisindeki payının yüzde 5,3 oranında düştüğünü kaydeden Çakar, şu cümleleri kurdu:

"144 milyar dolara ulaşan KKM bugün itibarıyla 29 milyar dolarlara düştü. Bankaların toplam mevduatı içerisindeki payı yüzde 5,3'e düştü. Dolayısıyla KKM artık yavaş yavaş hayatımızda çıkıyor. Görevini ifade etmiş, sürecini tamamlamış, artık ihtiyaç duyulmayan bir ürün durumunda. 2025 yılı itibarıyla artık KKM mekanizmasının tamamen biteceğini, kapanacağını düşünüyorum."

KONUT KREDİSİ İÇİN KAMPANYA VAR MI?

Konut almak için kredi arayışında olan vatandaşlar için de açıklamalarda bulunan Çakar, konut kredilerine yönelik herhangi bir çalışmanın olmadığını belirtti. Çakar, ihracat ve tarım kredilerinde, esnafa verilen kredilerde, yani yatırım teşvik belgeli yatırım kredilerinde ve kamuya verilen kredilerde herhangi bir sınır olmadığını söyledi.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır