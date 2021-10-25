FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi faiz oranları düşecek mi? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları için yeni iddia

Kredi faiz oranları düşecek mi? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları için yeni iddia

25.10.2021 08:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun politika faizini 200 baz puan indirerek, yüzde 18'den yüzde 16'ya düşürmesinin ardından Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi faiz oranlarını düşüreceği iddia edildi.

Kamu bankalarının, bugün kredi faiz oranlarını 200 baz puan civarında indireceği öne sürüldü.

3 KAMU BANKASI FAİZLERİ İNDİRECEK

Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Türk kamu bankalarının da Merkez Bankası'nın verdiği kararın ardından kredi faizlerini 200 baz puan indireceği belirtildi. Buna göre bugünden itibaren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kurumsal, bireysel ve mortgage kredi faizlerini 200 baz puan düşürülmesine karar verildi.

BANKALARDAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ziraat Bankası'nın tamamı, Halkbank'ın yüzde 75'i ve Vakıfbank'ın ise yüzde 36'sına sahip olan Türkiye Varlık Fonu'ndan ve söz konusu 3 bankadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Reuters

Çin, pilot emlak vergisi uygulamasını yürürlüğe sokacakÇin, pilot emlak vergisi uygulamasını yürürlüğe sokacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!Eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı!
PARTNEREmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktıEmine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı
Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?Dolar neden yükseliyor? Dolar ne kadar, kaç TL oldu?
Anahtar Kelimeler:
Konut kredisi ihtiyaç kredisi Halkbank VakıfBank Ziraat Bankası TCMB
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

24 Ekim altın bilezik fiyatları

24 Ekim altın bilezik fiyatları

İkinci elde araç satışları düştü, fiyatlar yükseldi! İşte krizin temel nedeni

İkinci elde araç satışları düştü, fiyatlar yükseldi! İşte krizin temel nedeni

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.