Kredi faiz oranları düşecek mi? Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi oranları için yeni iddia

Kamu bankalarının, bugün kredi faiz oranlarını 200 baz puan civarında indireceği öne sürüldü.

3 KAMU BANKASI FAİZLERİ İNDİRECEK

Reuters'ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, Türk kamu bankalarının da Merkez Bankası'nın verdiği kararın ardından kredi faizlerini 200 baz puan indireceği belirtildi. Buna göre bugünden itibaren Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kurumsal, bireysel ve mortgage kredi faizlerini 200 baz puan düşürülmesine karar verildi.

BANKALARDAN RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ziraat Bankası'nın tamamı, Halkbank'ın yüzde 75'i ve Vakıfbank'ın ise yüzde 36'sına sahip olan Türkiye Varlık Fonu'ndan ve söz konusu 3 bankadan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Kaynak: Reuters



