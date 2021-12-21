Kredi faiz oranları ne kadar? 21 Aralık Salı Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel ihtiyaç kredisi faiz oranları!

Özellikle pandemi döneminde acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya koyuldu. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, ING, Yapı Kredi ve diğer bankalarda vatandaşa farklı kredi faiz oranları sunuluyor. Son rakamlar otomobil, ev ve daha birçok kategoride alışveriş yapmak isteyenler tarafından sorgulanır hale geldi. Peki hangi banka ne kadar kredi faiz oranına sahip?

21 ARALIK GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI!

Ziraat Bankası – 1,63

QNB Finansbank – 2,20

Garanti BBVA – 2,29

Denizbank – 1,94

Yapı Kredi – 1,99

ING – 1,78

TEB – 2,26

Türkiye İş Bankası -2,05

Akbank – 2,44

Anadolubank – 1,99

Halkbank – 1,63

HSBC – 2,59

Vakıfbank – 1,55



