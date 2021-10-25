Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları...

Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını açıkladı. Nakit paraya acil ihtiyaç duyan vatandaşlar kredi imkanlarından yararlanarak eksikliklerini tamamlayabiliyor. İşte Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları...
Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası ve TEB ihtiyaç,taşıt, konut kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.
Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ile ilgili detaylar şöyle;
İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,37
Taşıt kredisi: 1,59
İhtiyaç kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.37
Taşıt kredisi: 1.50
İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38
İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58
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