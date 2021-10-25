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Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları...

25.10.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyaç, konut veya taşıt kredisi çekme planı olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Merkez Bankası tarafından açıklanan faizin indirildiği bilgisinin ardından kredilere talep arttı. İşte Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları...

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları...

Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını açıkladı. Nakit paraya acil ihtiyaç duyan vatandaşlar kredi imkanlarından yararlanarak eksikliklerini tamamlayabiliyor. İşte Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ziraat, Vakıfbank, İş Bankası ve TEB ihtiyaç,taşıt, konut kredi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz.

Kredi faiz oranlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bankaların müşterilerine sunduğu güncel kredi faiz oranlarını araştıran vatandaşlar kendileri için en uygun seçeneğe ulaşmak istiyor. Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Halkbank ve diğer bankaların kredi faiz oranları ile ilgili detaylar şöyle;

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: 1,59
Konut kredisi: 1,37
Taşıt kredisi: 1,59

Kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Ziraat, İş Bankası faiz oranları...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.37
Taşıt kredisi: 1.50

İŞ BANKASI İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: 1.60
Taşıt kredisi: 1.54
Ev kredisi: 1.38

TEB İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: 1.59
Taşıt kredisi: 1.61
Konut kredisi: 1.58

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