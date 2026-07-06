Kredi kartı aidatlarına yüzde 70 zam geldi!

Kredi kartı aidat ödemelerine yapılan fahiş zamlar milyonlarca vatandaşı ayağa kaldırdı. Son dönemde yüzde 70'e varan oranlarda artış gösteren kart ücretleri, tüketici itirazlarına karşı sunulan ağır taahhüt şartlarıyla birlikte büyük bir krize dönüştü.

TÜKETİCİ PLATFORMUNUN RADARINA TAKILDI

Bankaların yıllık işletim ücreti adı altında tahsil ettiği rakamların 2 bin Türk Lirası sınırını aşması, sosyal medyada ve tüketici platformlarında tepki dalgasına yol açtı.

Bir banka müşterisinin paylaştığı deneyim, krizin boyutunu gözler önüne serdi: Kart aidatının iadesini talep eden vatandaşa banka tarafından 108 bin liralık harcama taahhüdü şartı koşuldu. Bu hedefin altında kalınması durumunda ise eksik kalan tutarın doğrudan ücret olarak tahsil edileceği bildirildi.

2 BİN LİRA AİDAT BORCU ÇIKTI

Nefes Gazetesi'nden Damla Turgutlu Soybaş'ın haberine göre; 1,5 yıldır hiç kullanmadığı ve süresi bittiği halde yenisi adresine ulaşmayan kredi kartına 2 bin liralık aidat borcu çıkarılan bir tüketici, kullanmadığı kartın bedelini ödemek zorunda kaldı.

BANKALAR AİDATSIZ KART VERMEK ZORUNDA

Konuya ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Tebliğ’e atıfta bulunarak yasal çerçeveyi hatırlattı.

Bankaların kart aidatı alma hakkı olduğunu ancak bu durumun sınırsız bir serbestlik anlamına gelmediğini vurgulayan Küçük, "Yapılması gereken şey bir müzakeredir, yani pazarlıktır. Banka tüketiciyi önceden bilgilendirmek ve onayını almak mecburiyetindedir; fakat uygulamada ücretler doğrudan tahsil ediliyor. Unutulmamalıdır ki yasa açıkça, 'Her banka, tüketiciye aidatsız kredi kartı vermek zorundadır' der" ifadelerini kullandı.

180 GÜN HAREKETSİZ KALAN KARTLAR İÇİN ÜCRET TALEP EDİLEMEZ

Mevzuatın tüketici lehine önemli maddeler barındırdığına dikkat çeken TÜDER Başkanı Küçük, 180 gün (6 ay) boyunca hiçbir şekilde kullanılmayan kredi kartlarından yıllık kart aidatı tahsil edilmesinin hukuken imkansız olduğunu belirtti. Bu durumda olan tüketicilerin haksız kesintilere karşı kesinlikle sessiz kalmaması ve haklarını araması gerektiğinin altı çizildi.

TÜRKİYE'DE KART SAYISI REKORA KOŞUYOR

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından açıklanan güncel veriler, sorunun ne kadar geniş bir kitleyi ilgilendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. 2026 yılının ilk dört ayı itibarıyla Türkiye genelindeki kredi kartı ve banka kartı toplam sayısı 147 milyon 633 bin 729'a ulaştı.

Kart kullanımının rekor kırdığı bu ekosistemde, aidat uygulamasının artık kronik bir toplumsal problem haline geldiğini belirten TÜDER, artan şikayet dalgası karşısında yıllık kart ücretlerinin tamamen yürürlükten kaldırılması talebini yineledi.

AİDATLARDA STANDART YOK: ZAM ORANI YÜZDE 70'E ULAŞTI

Kart aidatlarındaki fahiş artışların arka planına değinen Levent Küçük, bankaların ortak bir ortak ücret tarifesi bulunmadığını ifade etti. Sektör genelinde ciddi bir fiyat karmaşası olduğunu belirten Küçük, "Kart ücretlerinde en az yüzde 50 artış yaşandı. Bankadan bankaya değişen rakamlar söz konusu, belirlenmiş standart bir ücret tarifesi yok. Zam oranı yüzde 70’e kadar çıkıyor. Vatandaşlardan şikâyet geldikçe sahada çok daha farklı ve yüksek rakamlarla da karşılaşıyoruz" diyerek durumun vahametine dikkat çekti.

HAKSIZ KESİNTİYE UĞRAYAN TÜKETİCİ NE YAPMALI?

TÜDER, kartından aidat kesilen vatandaşların izlemesi gereken yasal haritayı ise şu şekilde özetledi: Tüketiciler haksız tahsilat karşısında öncelikle ilgili bankaya resmi olarak itiraz etmeli, ücretin kaldırılmasını veya iadesini talep etmelidir. Özellikle maaş müşterisi olan ya da uzun yıllardır aynı finans kuruluşu ile çalışan kişilerin pazarlık gücü oldukça yüksektir. Bankanın bu talebi reddetmesi durumunda ise vatandaşlar, Tüketici Hakem Heyetleri'ne başvurarak kesilen ücretin iadesini isteyebilirler. Levent Küçük ayrıca, uygun şartların oluşması durumunda Borçlar Kanunu kapsamında 10 yıla kadar geriye dönük kart aidatlarının iadesi için yasal dava sürecinin de başlatılabileceğini müjdeledi.

Milyonlarca kart kullanıcısının gözü kulağı bankaların atacağı geri adımlarda ve Tüketici Hakem Heyetlerinden gelecek emsal kararlardayken, uzmanlar vatandaşları hesap ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmeleri ve haksız kesintilere karşı vakit kaybetmeden yasal süreçleri başlatmaları konusunda uyarıyor.