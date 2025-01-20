Kredi kartı aidatlarına zam: 1200 lirayı aştı... Ödeme iadesi için çözümü açıkladı! Aman dikkat: Faiz de işleyebilir!

Kredi kartı aidatı ücretinin ödemesi geri alınabilir mi? Yeni yılla beraber bankalar kredi kartı aidatlarına da zam yaptı. Kart aidatını ödemek istemeyen vatandaşlar banka ile iletişime geçerek indirim alabiliyor olsa da yıllık aidatın 1200 lirayı aştığı biliniyor.

BANKANIZI DEĞİŞTİREBİLİRSİNİZ!

Milliyet'e açıklamalarda bulunan, Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların istediği bu ücretin genel olarak hukuksuz olduğunu kaydederek, vatandaşın kredi kartı aidatını geri almak için Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurabileceğini aktardı.

Aidatsız kart talebini bankanın karşılamak zorunda olduğunu kaydeden Bayram, "Ancak bu talep karşılanmazsa müşteri bankasını değiştirebilir" dedi.

İADE İÇİN HUKUK YOLUNA BAŞVURULABİLİR

Kredi kartı aidatının ödenmemesi durumunda faiz tutarının işleneceğini belirten Bayram, "Bunun için bankayla görüşülmeli iptal edilmezse Tüketici Hakem Heyeti veya dava yoluna gidilmelidir" cümlelerini kurdu.

KREDİ KARTI AİDATI İADE EDİLEBİLİYOR

Bankaların genel olarak müşterilerini kaybetmemek için kart aidatlarını çoğu zaman iade ettiklerini ve para puan yüklenmesi talebinde bulunduklarını aktaran Bayram, "Tabi bankaların harcadıkça kazandıran para puan sistemleri bulunmakla birlikte bunlar nakde dönüştürülerek alışverişlerde kullanılabilmektedir. Bu noktada banka müşterileri banka şubesine giderek pazarlık yapabilir" şeklinde konuştu.