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Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir, kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

Burcu Tufan Burcu Tufan
02.05.2024 18:19
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Kredi kartı kullanımının son derece yaygın olduğu bilinirken bu kartların borç tutarları ile ödeme günlerinin nasıl belirlendiği sıklıkla araştırılır. Bir kredi kartının asgari ödeme tutarı ile son ödeme tarihinin bilinmesi ise bu noktada önem arz eder. Kredi kartından ay boyunca harcama yapan bir kişinin hesap kesim tarihinden sonra son ödeme gününe kadar en az asgari ödeme tutarında belirtildiği kadar ödeme yapması gerekir.

Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir, kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

Banka ve kredi kartları günlük yaşamda nakit çekme, elektronik veya yüz yüze ortamda alışveriş yapma, para gönderme gibi çeşitli işlemlerde kullanılır. Bir bankada hesabı bulunan kişilerin kredi kartı sahibi olmaları durumunda ise kullanım limitleri belirlenir. Yani kredi kartına sahip olan kişiler bu kartlar için belirlenen limitlere göre harcama yapabilir. Kredi kartları kullanıldığı zaman ödeme günü ve tutarı gibi hususların takip edilmesi ise önem arz eder. Kredi kartı borcunun asgari ödemesi son ödeme tarihine kadar hesaba yatırılmadığı takdirde mevcut borca faiz işlemesi söz konusu olur. Dolayısıyla asgari ödeme tutarının neyi ifade ettiği ve nasıl hesaplandığı üzerine bilgi edinilmesinde fayda vardır.

Kredi kartı asgari ödeme tutarı nedir?

Birçok bireyin kullandığı banka/kredi kartları günlük yaşamda maaş çekme, alışveriş yapma ya da elektronik ortamdan ödeme gerçekleştirme gibi çeşitli işlere yarar. Kredi kartının temel kullanım amacı ise kişinin hesabının bulunduğu bankaya bağlı olan bir bakiye limiti olmasıdır. Bu kartlar sayesinde pek çok işlem yürütülebilirken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında ise ödeme günleri yer alır. Her bir kredi kartının bağlı olduğu müşteri hesabına göre düzenlenen ödeme günü bulunur. Bu ödeme günü gelmeden de kredi kartı borcunun bir kısmının yatırılması veya tamamen sıfırlanması mümkündür. Ancak bir kredi kartının asgari ödeme tutarı hesap kesim tarihinde belli olur. Yani kredi kartı asgari ödemesi üzerine araştırma yapan kişilere ilgili tutarın hesap kesim tarihinde belirlendiği söylenebilir. Kredi kartlarının asgari ödeme tutarının neyi ifade ettiği ise şu şekilde açıklanmalıdır:

  • Asgari sözcüğünün temel anlamı minimum düzey olarak açıklanabilir. Dolayısıyla bir kredi kartının asgari ödemesi de sahip olunan borç tutarının minimum ödeme miktarını temsil eder.
  • Eğer kişinin kullandığı kredi kartının borcunu hesap kesim tarihinden önce ödemesi söz konusu ise asgari ödeme tutarına uyulması zorunlu değildir.
  • Ancak bir kredi kartının hesap kesim tarihi geldiği takdirde herhangi bir borcu varsa bu tutarın minimum ödeme miktarı dikkate alınmalıdır.
  • Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere kredi kartının hesap kesim tarihinden son ödeme gününe kadar olan sürede yatırılması gereken minimum borç tutarı asgari ödeme olarak adlandırılır.
  • Bir kredi kartının asgari ödeme tutarı son ödeme gününe kadar yatırılmadığı zaman ise borca gecikme faizinin işlemesi söz konusu olur.

Kredi kartı asgari ödeme tutarı nasıl hesaplanır?

Kredi kartı kullanan bireyler hesap kesim tarihi geldiğinde hesaplarında toplamda ne kadar borç bulunduğunu görebilir. Yine hesap kesim tarihinden sonra kredi kartı borcunu inceleyen bir kişi asgari ödeme tutarı bilgisine de ulaşabilir. Bu tutarın kredi kartına ait olan borcun son ödeme tarihine kadar hesaba yatırılması ise oldukça önemlidir. Söz edilen ödeme yapılmadığı takdirde borcun tamamına faiz uygulanması söz konusu olur. Bu bağlamda ATM’lerden, banka şubelerinden veya mobil bankacılık uygulamalarından öğrenilebilen kredi kartı asgari ödeme tutarının nasıl hesaplandığını anlaşılır kılan detaylar ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Kredi kartı asgari ödeme hesaplama işlemi mevcut dönem borcunun miktarına göre değişkenlik gösterir.
  • BDDK tarafından açıklanan son bilgilere göre kredi kartlarının asgari ödeme tutarları hesaplanırken belirli limitler dikkate alınır.
  • Bir kredi kartının kullanım limiti 25 bin TL’nin altında ise toplam borç tutarının %20’si asgari ödeme olarak belirlenir.
  • Kredi kartının maksimum kullanım limiti 25 bin TL üzerinde ise asgari ödeme tutarı %40 oranında hesaplanır.
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