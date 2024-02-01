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Kredi kartı harcamasında rekor artış: İlk sırada Hakkari var

01.02.2024 16:34 | Son Güncelleme:
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Kredi kartı harcamaları geçen yıl 2,5 katına çıktı. En yüksek artış yüzde 238 ile Hakkari'de yaşandı. Faiz oranları nedeniyle kredi kullanımı azaldı.

Kredi kartı harcamasında rekor artış: İlk sırada Hakkari var

Kredi kartı harcamaları 2023'te 2,5 katına çıktı. En yüksek artış Hakkari kaydedilirken üç büyükşehirde de bireysel kredi kartı harcaması artışında ilk sırada Ankara'nın oldu.

KREDİ KULLANIMI AZALDI

Merkez Bankası kasım ayından bu yana kredi kartlarına uygulanan faizi sabit tutuyor. Politika faizi yüzde 45'e çıkarken, kredi kartı faizi yıllık yüzde 35 olarak uygulanıyor.

Vatandaş da kredi kullanımını azaltırken kredi kartına yöneldi. Fintürk verilerine göre, geçen yıl kredi kartı harcamaları yüzde 157,2 arttı.

EN FAZLA ARTIŞ HAKKARİ'DE

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, Kredi kartı harcamalarının en fazla arttığı il yüzde 238 ile Hakkari. Onu yüzde 221 ile Şanlıurfa ve Diyarbakır, yüzde 203 ile Kilis ve yüzde 201 ile Siirt takip ediyor.

İSTANBUL'DA ARTIŞ YÜZDE 146

Üç büyükşehirde bireysel kredi kartı harcaması artışı İstanbul'da yüzde 146, Ankara’da yüzde 165, İzmir'de yüzde 156 oldu.
Kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarının toplam bireysel krediler içindeki payı 2022'de yüzde 33 seviyesindeydi. Geçen yıl bu oran yüzde 50'yi aştı.Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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kredi kartı rekor kullanım süresi uzatma
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