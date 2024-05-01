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Kredi kartı, IBAN, vergi… Bankalar komisyonu artırınca her şey değişti! ‘Bunu biz istemedik, mecbur kaldık’

01.05.2024 08:31
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Kredi kartı ile alışverişte bankalar komisyon ücretini artırınca düzen değişti. Esnaf artık IBAN kullanmaya başladı. Bankaların aldıkları komisyon ücretine 5 kat zam yapınca IBAN üzerinden ödeme kabul etmeye başlayan esnaf “Bunu biz istemedik, mecbur bırakıldık. Fiş-fatura kesmeyenler tespit edilip cezaları kesilsin” ifadelerini kullanmaya başladı. İşte kredi kartı ile IBAN çıkmazı arasında kalan esnafın isyanının detayları…

Kredi kartı, IBAN, vergi… Bankalar komisyonu artırınca her şey değişti! ‘Bunu biz istemedik, mecbur kaldık’

Son günlerde yaşanan IBAN tartışmasında bu kez esnaf konuştu. Bankaların POS cihazı kullanan işletmelere uyguladığı faiz oranını yüzde 0,49 - 0,79’dan yüzde 3,5’a çıkarması, küçük esnafı derde soktu. IBAN ve QR kullanımı, vergi kaçaklarına neden oldu. POS faizinden kaçmak isteyen esnafın bir kısmı IBAN ile ödeme almaya, fatura/fiş kesmemeye başladı. Bu durum ise Maliye ekiplerinin gözünden kaçmadı.

“MECBUR KALDIK”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in IBAN üzerinden tahsilat yapanlarla ilgili çalışma ve inceleme başlattıklarını açıklamasının ardından esnaf, IBAN veya QR ile ödeme almayı kesti. Küçük esnaf “Biz isteyerek IBAN’a geçmedik. POS cihazı faizleri yükselince mecbur kaldık. Ancak bir kesim bu yöntemi kötü niyetli şekilde kullandı. Aldıkları ödeme karşılığında fiş/fatura kesmediler. Bakanlık şimdi geriye dönük vergileri isteyecek. Her ihtimale karşı iyi niyetli esnaf da IBAN ile ödeme almıyor artık. Ancak en büyük derdimiz POS komisyonları” dedi.

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KOMİSYONLAR UÇTU

Türkiye gazetesine konuşan esnaf Ramazan Aycan “Küçük esnaf kan ağlıyor. Zincir marketlerin tekelinden az kazanır olduk. Üstüne POS komisyonları eklendi. Tüketicinin ödemesini kredi kartıyla hemen hesabımıza almamız için yüzde 3,5 ya da 4,5 oranında bir POS komisyonu ödememiz gerekiyor. Ya da ödemeyi 1 ay sonra hesaba alabiliyoruz. Bizim gibi küçük bakkallar anlık ödemeyle dönüyor. Maliye Bakanlığı küçük esnafa POS komisyonu noktasında destek olmalı” dedi. Aycan, ayrıca POS cihazlarının aylık bakım ve arıza ücretlerini de esnafın ödediğini belirterek “Banka hem bana POS veriyor hem de aylık bakım ücretini bana ödetiyor. Bu da yanlış” ifadesine yer verdi.

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GERİYE DÖNÜK TAHSİLAT YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem fişlerde eksik vergi kesen hem de IBAN ödemelerinde usulsüzlük yapan esnafın peşine takıldı. Birçok esnafın kayıt dışı ticareti geçmişe dönük olarak kontrol edilecek. Mali Müşavir Adem Soydemir “Tüm IBAN transferleri denetlenip karşılıksız (fatura veya fiş kesmeden) yapılan ticaretin vergisi alınacak. Ayrıca, işletme sahiplerinin birinci derece akrabalarının hesaplarına da bakılacak. Son zamanlarda ‘Kiralık IBAN’ durumları da yaşanıyor. Bu kiralık IBAN’lar da kontrol edilecek” dedi. IBAN ile tahsilatı ise en çok perakende mal ve hizmet satışı yapan işletmeler, mobilyacılar, eğlence merkezleri, lüks restoranlar, güzellik ve saç ekim merkezleri, spor salonları, altın-pırlanta ve diğer değerli taş satışı yapanlar, astrolog, falcı, doktor, avukat, diyetisyen, dekorasyon ve mimar gibi işletmeler yapıyor.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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