Kredi Kartı Kullanımında Ne Kadar Profesyonelsin?

1/8
İlk olarak şunu soralım: Ne sıklıkta temassız alışveriş yapıyorsun?
Temassız alışveriş limitini aştığım için şifre istiyor hep. Yani hiç...
Arada sırada. Genelde şifre tuşuyorum.
Temassız ödeme candır. Hep kullanırım.
Karekod ile öderim genelde. Telefonumdan kopamıyorum çünkü.
2/8
Çok küçük harcamaları bile taksitlendirir misin?
Tek çekim benim işim. Taksitle uğraşmam.
Ben dönem borcu değil, sadece taksit ödüyorum desem?
3/8
Devam ediyoruz! Kredi kartı hesap hareketlerine baktığında hiç uğramadığın bir marketten 50 liralık alışveriş yapılmış...
Kartımı kapatırım hemen. Ne olur ne olmaz.
Şifremi değiştiririm. Yeterli olur herhalde.
Banka ile iletişime geçerim ya. Ne yapılacaksa onlar yapsın.
50 lira ne ki... Umursamam.
4/8
Daha önce hiç kart borcunu yapılandırdın mı?
5/8
Kaç tane kredi kartın var?
6/8
Nakit ihtiyacın için kredi kartından nakit avans çekme sıklığını öğrenebilir miyiz?
Nakit paraya ihtiyacım olmuyor pek.
Birkaç kez para çekmiştim ama faizleri beni mutlu etmedi...
Valla lazım oldukça alıyorum oradan para.
Birinden nakit avans çekip diğer kartımı ödüyorum.
7/8
Bir ay boyunca kredi kartını gözün kapalı kullandın ve ekstre günü geldi... Ekstreni ödeme şeklini seçer misin?
Cebimde ne kadar para varsa kredi kartı borcumu onunla ödüyorum genelde.
Valla asgari tutara bakıyorum sadece...
1 haftada asgariyi ödemeye çalışıyorum. Ne yapalım...
8/8
Çalıştığın bankadan bir mesaj: "Onaylı kart limitinizi artırmak için hemen tıklayın!" Kabul eder misin?
Limitim bana yetiyor. Daha ne kadar artıracaklar?
Ne kadar limit teklif ettiklerine bağlı.
Banka beni o kadar çok düşünüyor ki ihtiyacımın olduğunu anladı herhalde...