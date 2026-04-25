Senin Para Dilin Hangisi?

Para dilini merak ettik!

1/8 Maaşın yattığı ilk 24 saat içinde banka hesabındaki hareketlenmeyi öğrenebilir miyiz? Para saniyeler içinde kredi kartlarına ve faturalara dağılıyor. Bana sadece derin bir iç çekmek kalır. Önce mutlaka kendimi şımartacak o lüks harcamayı yapıyorum. Borçlar nasılsa bekler. Elbette birikim hesabıma bir miktar atıyorum ve ardından kalanını harcıyorum. Önce bakiyeme biraz bakıp mutluluk hissini yaşarım ya...

2/8 Toplu yenilen yemekte hesap geldi ve adisyon masanın ortasına bırakıldı... Açar bakarım be. Ne var ki bunda? Keşke biri benden önce davransa da payıma düşeni hesaplasa. Garsona sorarım tabii. Masada adisyon yokmuş gibi konuşmaya devam etsem kimse fark etmez bence.

3/8 Sence borç yiğidin kamçısı mıdır? Ya yeter artık kamçı ve borç lafını duymak istemiyorum... Borçsuz insan mı kaldı? Her insan bir gün bu duyguyu tatmalı. Evet diyorum. Borcun miktarına bağlı kamçının etkisi değişir bence.

4/8 Sırf indirimde diye hiç ihtiyacın olmayan epey pahalı bir şey aldın. Eve gelince o vicdan azabını bastırmak için kendine söylediğin meşhur yalan hangisi oluyor? "Bu bir harcama değil, yatırım. İleride istesem bu fiyata asla bulamam." "O kadar çalışıyorum, yoruluyorum... Hayata bir kere geliyoruz, bunu da hak ettim." "Zaten uzun zamandır dolabımı yenilemek istiyordum, sadece biraz erken oldu." İtiraf edeyim kendimi bile kandıramıyorum, o poşete her baktığımda içten içe kendime kızıyorum.

5/8 Sence para nedir? Bir araçtır. Amaçtır. Amaç ve araçtır. Para her şey değildir ama her şey paradır. Bunu cevaplayacak kadar param olmadı.

6/8 Bir arkadaşın senden borç aldı ama üzerinden aylar geçmesine rağmen tek kelime etmiyor. O parayı nasıl geri alırdın? Paranın üstüne soğuk bir bardak su içerim çünkü utancımdan isteyemem. Laf arasında "Şu ara çok sıkıştım, kartlar patladı" diyerek inceden mesaj verirdim. "Bizim şu para işini ne yapıyoruz?" diye doğrudan konuya girerdim. O parayı geri alana kadar, beraber çıktığımız her dışarı planında hesabı ona kilitlerdim.

7/8 "Para biriktirmek" kalıbını duyduğunda zihninde ve bedeninde tam olarak nasıl bir his uyanıyor? Müthiş bir güven ve rahatlama hissi. Kenarda güvencem yoksa nefes alamam. Derin bir daralma... Hayatı kaçırıyormuşum ve her şeyden mahrum kalıyormuşum gibi hissediyorum. Kısa süreli bir heves. Alışveriş sepetini ödeyebilmek için giriştiğim şey.