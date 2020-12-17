Kredi kartı sahipleri dikkat! 'Puanlar 2 yıla kadar kullanılabilecek'

2020 yılını geride bırakmaya günler kalırken vatandaş yıl boyu yaptığı harcamaları gözden geçiriyor. Bu harcamalar sonucunda bankaların sunduğu puan kampanyalarıyla da olabildiğince tasarruf sağlamaya çalışıyor. Ancak yetkililer, banka ve kredi kartlarında biriken puanların bir kısmının geçerliliğinin sona ererek 31 Aralık’ta silineceği konusunda uyarıyor. Tüketicilerin bir kısmı bu durumdan habersizken, puanlarının silineceğini öğrenenler ise puanlarını en verimli şekilde kullanmanın yollarını arıyor.

Her yıl sonu geldiğinde puanlarının geçerliliği için endişelenen tüketicilere ise iyi haber, online uçak ve otobüs bileti platformu Turna.com’dan geldi. Geliştirdikleri Kart Puanı Aktarma özelliği ile kart puanlarının uzun vadede ve seyahatler için bilet satın alımlarında kullanılabileceğini söyleyen Turna.com Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı, “Pek çok vatandaşın yıl sonu geldiğinde puanlarını harcayacak yer bulmakta sıkıntı yaşadığını görüyoruz. Tüketiciler, bundan böyle banka veya kredi kartlarında biriken ve geçerliliği yıl sonunda sona erecek puanları Turna.com hesabına aktararak, aktarım gününden itibaren 2 sene boyunca uçak ve otobüs bileti satın almak için kullanabilecek” ifadelerini kullandı.