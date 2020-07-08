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Kredi notu sıfır olanlara müjde! Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.07.2020 13:49 | Son Güncelleme

Artık kredi notu düşük diye kredi alamamak yok. Kredi notu sıfır olan vatandaşlar acil nakit ihtiyacı duyabiliyor. Puanları düşük olduğu için çoğu banka bu ihtiyaçlarını karşılamıyor. Peki kredi notu sıfır olanlara kredi imkanı sunan bankalar hangileri? Sunulan kredi miktarları hangi düzeyde veriliyor? Notu düşük birçok insanın ihtiyaç anında bilmesi için aklınıza takılan tüm detayları sıraladık.

Kredi notu sıfır olanlara müjde! Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Sayısı çok fazla olmasa da size acil kredi vererek zorluklardan bir nevi can suyu olacak bankalar bulunuyor. Kredi notu sıfır olduğu için birçok banka tarafından olumsuz geri dönüş aldıysanız artık üzülmeniz gerekmiyor. Birkaç banka tarafından kredi notu ya da puanı sıfır olan vatandaşlara bazı şartlar sunularak kredi imkanı sağlanıyor. O bankaları yazımızda toparladık.

KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

Bilinen ve insanlar tarafından tercih edilen popülaritesi yüksek olan bankaları sıraladık. Bu bankalar kredi notunuz sıfır olsa bile kredi imkanı sağlıyor:

Vakıfbank
Garanti BBVA
Ziraat Bankası
QNB Finansbank
Sayısı çok olmayan ama ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde kredi imkanı sağlayan yukarıdaki bankalar size birkaç şart sunuyor. Eğer bu şartlara uyuyorsanız kredi notunu dert etmeye gerek kalmıyor.

VAKIFBANK KREDİ İMKANI ŞARTLARI

Devlete bağlı bir banka olarak görev yapan Vakıfbank, daha önce bankayla çalışmamış vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.
Kredi tutarı ise maaşına bağlı oluyor. Maaşının 15 katına kadar imkan sağlanıyor.
Kredi notunuzun sıfır ve daha önce hiç kredi kartı kullanmamış olmanız gerekiyor.
Belirtilen kurallar doğrultusunda banka sizden sadece 1 senelik sigortanızın olmasını istiyor.
Bir sene boyunca aynı iş yerinde ve her ay düzenli olarak sigortanız yattıysa maaşınızın 15 katı kadar krediye ulaşabiliyorsunuz.
Başvuru için şubelere gitmeniz gerekiyor.

GARANTİ BBVA'NIN KREDİ SAĞLAMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Garanti BBVA, en az 3 aylık sigortası olan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.

İhtiyacınıza göre 40.000 liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.

Kimlik bilgilerinizle birlikte en yakın şubeye başvurmanız durumunda kredi onaylanıyor ve uygun faizler sağlanıyor.

Üstelik kredi notu sıfır olan vatandaşlar isterlerse kredi kartı da alabiliyorlar. Kredi kartı limiti 1000 liraya yakın bir tutarda oluyor.

ZİRAAT BANKASI'NIN UYGULADIĞI KURALLAR

Devlete bağlı banka olan Ziraat, ihtiyaç sahiplerine kredi notu sıfır olması halinde 50.000 liraya kadar imkan sağlıyor.

Bankanın şartı ise en az 6 aylık sigortanızın bulunması oluyor.

Şubelere göre bazı değişikler oluyor ve birtakım Ziraat Bankası şubeleri kefil de isteyebiliyor.
Eğer kefil bulunur ve başvuru yaparsanız alacağınız kredi imkanı artabiliyor.

QNB FİNANSBANK BÜNYESİNDE KREDİ İMKANI ALMAK İÇİN

Kredi notunuz sıfırsa 3 aylık sigortanızın olması durumunda en yakın şubeye kefille birlikte başvurabiliyorsunuz.

Kredi limiti olarak 10.000 lira belirleniyor.

Kullanacağınız krediye 60 ay vade imkanı sağlanıyor.

Kredi kartı istiyorsanız size düşük limitli bir kart sunuluyor.

Bahsedilen bankalardan kredi notunuz sıfır olması durumunda kredi çekerseniz, düzenli ödeme yaptığınız halde 3 ayda kredi notunuzu yükseltebiliyorsunuz. Kredi notunuz yükselince zorlanmadan ve sıkıntı çekmeden dilediğiniz bankadan kredi imkanına erişebiliyorsunuz. Geleceğiniz için kredi notunuzun çok önemli olduğunu unutmamanız gerekiyor. Eskiden yapılan hatalar yüzünden zorda kalmamak için olabildiğince ödemeleri düzgün yapmanız gerekiyor.


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