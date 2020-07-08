Kredi notu sıfır olanlara müjde! Bu bankalardan kredi çekebilirsiniz...

Sayısı çok fazla olmasa da size acil kredi vererek zorluklardan bir nevi can suyu olacak bankalar bulunuyor. Kredi notu sıfır olduğu için birçok banka tarafından olumsuz geri dönüş aldıysanız artık üzülmeniz gerekmiyor. Birkaç banka tarafından kredi notu ya da puanı sıfır olan vatandaşlara bazı şartlar sunularak kredi imkanı sağlanıyor. O bankaları yazımızda toparladık.

KREDİ İMKANI SUNAN BANKALAR

Bilinen ve insanlar tarafından tercih edilen popülaritesi yüksek olan bankaları sıraladık. Bu bankalar kredi notunuz sıfır olsa bile kredi imkanı sağlıyor:

Vakıfbank

Garanti BBVA

Ziraat Bankası

QNB Finansbank

Sayısı çok olmayan ama ihtiyaçlarınızı karşılayacak düzeyde kredi imkanı sağlayan yukarıdaki bankalar size birkaç şart sunuyor. Eğer bu şartlara uyuyorsanız kredi notunu dert etmeye gerek kalmıyor.

VAKIFBANK KREDİ İMKANI ŞARTLARI

Devlete bağlı bir banka olarak görev yapan Vakıfbank, daha önce bankayla çalışmamış vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.

Kredi tutarı ise maaşına bağlı oluyor. Maaşının 15 katına kadar imkan sağlanıyor.

Kredi notunuzun sıfır ve daha önce hiç kredi kartı kullanmamış olmanız gerekiyor.

Belirtilen kurallar doğrultusunda banka sizden sadece 1 senelik sigortanızın olmasını istiyor.

Bir sene boyunca aynı iş yerinde ve her ay düzenli olarak sigortanız yattıysa maaşınızın 15 katı kadar krediye ulaşabiliyorsunuz.

Başvuru için şubelere gitmeniz gerekiyor.