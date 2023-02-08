Kredi ödemelerine kolaylık! Vergi ödemelerine erteleme... Bakan Nebati tek tek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı basın açıklamasında depremin etkili olduğu 10 ilde 3 ay süre ile olağanüstü hâl ilan edildiğini belirtti. Bugün Resmî Gazete’de de yayımlanan kararla Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde Çarşamba (bugün) saat 01:00’den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hâl ilan edilmesine karar verildi.

VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise dün yayımladığı basın açıklamasında afet bölgesinde yer alan mükelleflerin 6 Şubat 2023 ila 31 Temmuz 2023 arasında yerine getirmesi gereken vergi yükümlülüklerinin mücbir sebep nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada mücbir sebep süresince, verilmesi gereken vergi beyanname ve bildirimlerinin verilme süreleri 15 Ağustos 2023 günü sonuna kadar, bu beyanname ve bildirimler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödenme süreleri de 31 Ağustos 2023 gününe kadar uzatıldığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca Mart, Mayıs ve Temmuz 2023 aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin; mücbir sebep halinin bitim tarihini izleyen Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda gerekli hazırlıklar yapıldığını açıkladı.

KREDİ ÖDEMELERİNDE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu (BDDK), afet bölgesindeki vatandaşların devam eden kredileri ve yeni kredilerinde 6 Şubat itibarıyla 6 ay boyunca ödemelerde ve vadede kolaylık sağlanacağını, kredi kartı harcamalarında da taksit sayısında yine artış yapılacağını duyurdu.

BAKAN NEBATİ ŞANLIURFA’DA

Şanlıurfa'da deprem bölgesindeki son durumu aktaran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamalarda bulundu. “Şanlıurfa'da 2495 vatandaşımız taburcu edilmiş olup 231 kişi servis yatışa, 79 vatandaşımız da yoğun bakımdadır” bilgisini paylaşan Nebati, “Adıyaman, Antep ve Hatay'da bulunan yaralı Şanlıurfalı vatandaşlarımızın tedavisi şehrimizde yapılmaktadır” dedi.

Nebati’nin konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

Milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Yıkılan bina sayımız 19, 3 tanesinde çalışmalar devam etmektedir. 2'si merkezde diğeri ise Bilecik ilçemizdedir. İlimizde 7594 personelimiz canla başla görev yapmaktadır. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren ilimizde bulunan cami, okul, pansiyon ve yurtlar vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır.

Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip sahada görev yapmaktadır. Şu ana kadar şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu zorlu günde taziye ve destek mesajlarını paylaşan ülkelere de teşekkürlerimi sunuyorum.

Depremin bölgesindeki depremlere ilaveten Bakanlık olarak bizler de depremden etkilenen bölgelerde birçok tedbir almaktayız. Bakanlığımız sürekli iletişim halinde olup, kurumların acil nakit ihtiyaçlarını sağlamaktadır. İlaç, serum, aşı ve medikal ürünlerle iş makinelerini bölgeye en kısa zamanda ulaştırıyoruz. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçlarının ertelenmesine yönelik kararlar aldık.

Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Deprem olur olmaz DASK olağanüstü yönetim merkezi devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır. Deprem bölgesinde 31 Temmuz 2023 tarihine kadar mücbir sebep hali ilan ettik.

Vatandaşlarımızın AFAD'ın başlattığı yardım kampanyalarına yaptığı desteklerin tamamımın vergiden düşülmesini sağlıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bugünleri de inşallah en kısa zamanda geride bırakacağız.



