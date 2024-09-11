FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kredi skoru kötü olanlar için çalışma başlatıldı! Türkiye'deki göçmenleri de krediye dahil etmek istiyorlar

Kredi skoru kötü olanlar için çalışma başlatıldı! Türkiye'deki göçmenleri de krediye dahil etmek istiyorlar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
11.09.2024 14:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki göçmenler için de kredi vermek adına planları olduğunu söyleyen Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, "Türkiye'deki legal göçmenlere kredi vermek için çalışıyoruz. Daha önce bankacılık hizmetlerinden zaten yararlanabiliyorlardı ancak kredilere erişimleri yoktu. Bunlar sonuçta çalışan, üreten insanlar bu yüzden legal göçmenlere de kredi vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kredi skoru kötü olanlar için çalışma başlatıldı! Türkiye'deki göçmenleri de krediye dahil etmek istiyorlar

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Banka'nın 25'inci yılı dolayısıyla bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

20 milyon insanın yaşamına dokunan büyük bir ekosisteme dönüştüklerini vurgulayan Oğan, "Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olarak sektörün çok üstünde bir kârlılık ve performans ortaya koyuyoruz" dedi. Oğan, 2024 yılı sonu için 4 milyar liralın üzerinde dönem kârı hedeflediklerini belirtti.

CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre bankanın 25'inci yıl itibarıyla olgunluk dönemine girdiğini ifade eden Ayşegül Adaca Oğan, "Proje finansmanında çok aktif rol alıyoruz. Ayrıca dış ticaretin finansmanı konusunda da önemli bir ağırlığa sahibiz. Afrika bizim için çok önemli bir pazar. Burada bazı ülkelerin ödemeleri sadece bizim bankamız üzerinden gerçekleşiyor. Önümüzdeki günler için Uzak Doğu pazarı da yoğunlaştığımız alanlar arasında" dedi.

UTL2HTT7EVP6VHY25RONZNNSHI

"TÜRKİYE'DEKİ LEGAL GÖÇMENLERE KREDİ VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Krediye erişim sorununa dikkat çeken Oğan, banka olarak kredi skoru çok kötü ya da daha önce hiç kredi kullanmamış kişiler için de çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Türkiye'deki göçmenler için de kredi vermek adına planları olduğunu söyleyen Oğan, "Türkiye'deki legal göçmenlere kredi vermek için çalışıyoruz. Daha önce bankacılık hizmetlerinden zaten yararlanabiliyorlardı ancak kredilere erişimleri yoktu. Bunlar sonuçta çalışan, üreten insanlar bu yüzden legal göçmenlere de kredi vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

iStock-501063516

170 FARKLI ÜLKE PASAPORTUNDAN İNSAN PARA TRANSFERİ YAPIYOR

Oğan, bankanın uluslararası para transferlerinde de etkin olduğunu söyledi. Oğan'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'de kendi bankalarının uygulamalarını uluslararası para transferi işlemi için 170 farklı ülke pasaportuna sahip insan kullanıyor.
Mevcut ekonomik durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Oğan, ilk faiz indirimi için kasım ayını işaret etti. OVP'de belirtilen hedeflerin kendileri için olumlu olduğunu aktardı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kredi
En Çok Okunan Haberler
Galip Ensarioğlu'ndan istifa sinyali

Galip Ensarioğlu'ndan istifa sinyali

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

Narin'in katili belirlendi mi? Canlı yayında çok konuşulacak iddia

İkinci el araç piyasasında fiyatlar son yılların en düşük seviyesinde

İkinci el araç piyasasında fiyatlar son yılların en düşük seviyesinde

Kiracılar için bir dönemin sonu!

Kiracılar için bir dönemin sonu!

Altın uzmanı uyardı! O saatten sonra grama dikkat edin

Altın uzmanı uyardı! O saatten sonra grama dikkat edin

Bankacılığı bırakıp başladı! 2 milyon TL harcadı ama müşterisi her yerde

Bankacılığı bırakıp başladı! 2 milyon TL harcadı ama müşterisi her yerde

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.