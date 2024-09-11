Kredi skoru kötü olanlar için çalışma başlatıldı! Türkiye'deki göçmenleri de krediye dahil etmek istiyorlar

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, Banka'nın 25'inci yılı dolayısıyla bir grup gazeteciye açıklamalarda bulundu.

20 milyon insanın yaşamına dokunan büyük bir ekosisteme dönüştüklerini vurgulayan Oğan, "Türkiye'nin en büyük özel sermayeli yatırım bankası olarak sektörün çok üstünde bir kârlılık ve performans ortaya koyuyoruz" dedi. Oğan, 2024 yılı sonu için 4 milyar liralın üzerinde dönem kârı hedeflediklerini belirtti.

CNBC-e’den Emre Eser’in haberine göre bankanın 25'inci yıl itibarıyla olgunluk dönemine girdiğini ifade eden Ayşegül Adaca Oğan, "Proje finansmanında çok aktif rol alıyoruz. Ayrıca dış ticaretin finansmanı konusunda da önemli bir ağırlığa sahibiz. Afrika bizim için çok önemli bir pazar. Burada bazı ülkelerin ödemeleri sadece bizim bankamız üzerinden gerçekleşiyor. Önümüzdeki günler için Uzak Doğu pazarı da yoğunlaştığımız alanlar arasında" dedi.

"TÜRKİYE'DEKİ LEGAL GÖÇMENLERE KREDİ VERMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Krediye erişim sorununa dikkat çeken Oğan, banka olarak kredi skoru çok kötü ya da daha önce hiç kredi kullanmamış kişiler için de çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Türkiye'deki göçmenler için de kredi vermek adına planları olduğunu söyleyen Oğan, "Türkiye'deki legal göçmenlere kredi vermek için çalışıyoruz. Daha önce bankacılık hizmetlerinden zaten yararlanabiliyorlardı ancak kredilere erişimleri yoktu. Bunlar sonuçta çalışan, üreten insanlar bu yüzden legal göçmenlere de kredi vermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

170 FARKLI ÜLKE PASAPORTUNDAN İNSAN PARA TRANSFERİ YAPIYOR

Oğan, bankanın uluslararası para transferlerinde de etkin olduğunu söyledi. Oğan'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'de kendi bankalarının uygulamalarını uluslararası para transferi işlemi için 170 farklı ülke pasaportuna sahip insan kullanıyor.

Mevcut ekonomik durum hakkında da değerlendirmelerde bulunan Oğan, ilk faiz indirimi için kasım ayını işaret etti. OVP'de belirtilen hedeflerin kendileri için olumlu olduğunu aktardı.