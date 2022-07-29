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Kredi ve kredi kartı borçlularına yeni düzenleme! Hükümet düğmeye bastı

29.07.2022 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dar gelirli vatandaşlar için hükümet düğmeye bastı. Hazine ve Maliye ile Adalet Bakanlıkları bir araya gelerek yürüttükleri çalışmada son aşamaya gelindi. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri ilgilendiriyor. Düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kredi ve kredi kartı borçlularına yeni düzenleme! Hükümet düğmeye bastı

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarının dar gelirlilerin maddi konularda hukuka taşınmış sorunlarının çözümü için yürüttükleri çalışmada son aşamada sona gelindi. İki bakanlığın ortak hazırladığı düzenlemede, yeniden yapılandırma dahil çeşitli formüller ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından aldığı bilgiye göre, iki bakanlığın yaptığı ortak çalışmayla dar gelirlilerin maddi konularda yargıya taşınan sorunlarının çözümü için bir taslak çalışma hazırlandı. Bu hafta yapılan son toplantıda taslağa son şeklini verdiler.

İKİ BAKANLIK TOPLANTI YAPTI

Toplantının ardından, taslağın kapsamına ilişkin detaylar netlik kazandı. İki bakanlıklığın yetkilileri hafta içinde bir araya gelerek, daha önce ayrıntıları üzerinde müzakere edilen taslağa son şeklini verdiler. İki bakanlık tarafından hazırlanan çalışmaya ilişkin detay paylaşılmadı.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABİNE SONRASI DUYURACAK

Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıklarınca hazırlanan çalışma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği ilk kabine toplantısında sunulacak. Dar gelirli vatandaşları ilgilendiren düzenlemenin detaylarının, kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre çalışma; Borcundan dolayı takibe düşmüş, icralık olmuş dar gelirli tüketicileri kapsayacak. Üzerinde çalışılan düzenlemeler arasında borç öteleme, yeniden yapılandırma ve takip süresinin uzatılması da var.

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BİREYSEL BORÇTA TAKİBE DÜŞEN ÜÇE KATLANDI

BDDK'nın sorunlu kredileri takibe atma süresi esnekliğinin tamamen uygulamadan kalkmasıyla birlikte ocakta bireysel kredi ve kart borcundan takibe düşenlerin sayısı üçe katlandı. Geçen yıl ocakta 73 bin kişi kart ve kredi borcundan takibe düşerken bu yıl sayı 222 bine çıktı. TBB Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 55 artışla 30.5 milyar TL oldu. Takibe düşenlerin sayısı da yılın ilk 5 ayında 403 binden 748 bine çıktı. Takipteki krediler hariç bireysel kredi kullanan kişi sayısı son bir yılda yaklaşık 1.6 milyon kişi artarak 36.1 milyon kişiye ulaştı. Borçlu kişilere ait ortalama kredi bakiyesi ise 31 bin 500 TL oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Adalet Bakanlığı kredi kartı hazine bakanlığı
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