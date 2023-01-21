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Kripto para yatırımcısının gözü onda! Bitcoin (BTC) ne kadar oldu? 2022 Eylül ayından sonra bir ilk...

21.01.2023 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların gözünü ayırmadığı en yüksek hacimli kripto para birimi olan Bitcoin, 2022 yılı Eylül ayının ardından ilk kez 22 bin dolar seviyesini aştı. Bitcoin'in piyasa değeri ise 2022 Kasım ayından bu yana ilk kez 400 milyar doları geçti.

Kripto para yatırımcısının gözü onda! Bitcoin (BTC) ne kadar oldu? 2022 Eylül ayından sonra bir ilk...

Kripto para piyasalarında yaşanan son düşüşün izleri silinmeye başladı. En yüksek hacimli kripto para olan Bitcoin'de (BTC) son durum ne? Bitcoin, 2022 Eylül ortasından bu yana en yüksek seviyesi olan 22 bin doları aştı. 22 bin doların üzerinde işlem gören Bitcoin'in piyasa değeri ise 2022 Kasım ayından bu yana ilk kez 400 milyar doları geçti.

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ABD'DE FAİZ YAVAŞLATMA SİNYALİ BITCOIN'İ HAREKETLENDİRDİ

Söz konusu kripto para birimindeki toparlanma, enflasyondaki düşüş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki aylarda faiz artışlarını yavaşlatacağına ilişkin sinyallerin ardından geldi.

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, son birkaç gündür 20 bin 400 dolar ile 21 bin 650 dolar arasındaki aralıkta işlem görüyordu.

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