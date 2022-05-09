Kripto paralarda deprem! Bitcoin sert çakıldı

Küresel hisse senedi ve özellikle de teknoloji sektörü hisselerindeki değer kayıpları ile birlikte hareket eden Bitcoin'in fiyatı sert düştü.

Bitcoin, 21 Ocak'tan sonra ilk kez 35 bin doların altına gördü ve bugün 32 bin 616 dolara kadar geriledi.

Bitcoin şu sıralarda 32 bin 899 dolar seviyesinde işlem görüyor.

DÜŞÜŞ DİĞER KRİPTO PARALARA DA YANSIDI

Bitcoin'deki aşağı yönlü hareket diğer kripto paralara da yansıdı.

Ethereum fiyatı yüzde 3,13 değer kaybederken, Solana yüzde 2,46, Terra yüzde 3,86, Cardano yüzde 4,1 ve Avalanche yüzde 4,38 düşüş yaşadılar.

OLUMLU ETKİ KISA SÜRDÜ

Çarşamba akşamı ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini 50 baz puan indirmiş ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası açıklamaları beklenenden daha az şahin bulununca Bitcoin çarşamba akşamı 40.000 doları zorlamıştı.

Geçtiğimiz perşembe günü Nasdaq yüzde 4.99 düşerken son zamanda ABD borsalarına borsalarına paralel ilerleyen Bitcoin'de de sert düşüş yaşandı.

