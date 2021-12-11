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Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

11.12.2021 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldiği kritik toplantı sona erdi. Bakan Nebati'den ilk açıklama geldi.

Kritik toplantı sona erdi! Bakan Nebati'den ilk açıklama

Kritik toplantı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde gerçekleşti. Toplantıya Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, iş adamları, özel ve kamu banka temsilcileri ve genel müdürleri katıldı. Bakan Nebati toplantı sonrası açıklama yaptı.

"VERİMLİ BİR TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Nebati Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil. Devlet her alanda desteklici olmaya devam edecek." dedi.

TOPLANTIYA İŞ DÜNYASININ ÖNEMLİ İSİMLERİ KATILDI

Toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aralarında bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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