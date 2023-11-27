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Kur Korumalı Mevduat açıklaması! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: 'Toplumsal kredi notu' devreye alınacak

27.11.2023 15:56 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan Kur Korumalı Mevduat ile ilgili önemli açıklamalar geldi. KKM'den aşamalı bir şekilde çıkılacağını, ani bir şekilde bitirme gibi bir perspektifleri olmadığını söyleyen Yılmaz, 'Toplumsal kredi notu' uygulamasının da devreye alınacağını duyurdu.

Kur Korumalı Mevduat açıklaması! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: 'Toplumsal kredi notu' devreye alınacak

Kur Korumalı Mevduat ile ilgili gelişmeler dikkatle takip edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da önemli açıklamalar yaptı. Yılmaz, KKM'yi ani şekilde bitirme perspektiflerinin olmadığını vurgularken 'Toplumsal kredi notu' uygulamasını da duyurdu. İşte detaylar...

'TOPLUMSAL KREDİ NOTU' UYGULAMASI

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "'Toplumsal kredi notu' yeni bir uygulama olarak devreye alınacak." dedi. Yılmaz 'Toplumsal kredi notu' ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "TCMB çalışmaları son aşamada, belli alanlara kredi veren bankalar teşvik edilecek." ifadelerini kullandı. Yılmaz "Teknoloji yatırımları veya sosyal alanlara kredi veren bankaların karşılık oranları veya başka göstergeleri farklı ayarlanacak" şeklinde açıklamada bulundu.

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"KUR KORUMALI MEVDUATTAN AŞAMALI BİR ŞEKİLDE ÇIKIYORUZ"

Öte yandan Yılmaz KKM ile ilgili açıklamasında da "Kur Korumalı Mevduattan aşamalı bir şekilde çıkıyoruz, ani bir şekilde KKM'yi bitirme gibi bir perspektifimiz yok" dedi. Yılmaz "KKM, uzun vadede kamuya yük oluşturmayan bir şekilde finans sistemimiz içinde bir enstrüman olabilir" ifadelerini kullandı.

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Cevdet Yılmaz Kur Korumalı Mevduat kredi notu
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