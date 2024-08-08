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Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış hızlandı: 6 ayın en hızlısı...

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
08.08.2024 14:55
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Kur korumalı mevduatlar stopajın geldiği haftada 67,7 milyar TL ile 6 ayın en hızlı çıkışını yaşadı.

Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış hızlandı: 6 ayın en hızlısı...

Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatların azaltılmasını temin edecek düzenlemeler yaparken, bu düzenlemelerin etkisi rakamlara da yansıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 2 Ağustos haftasında kur korumalı mevduatlar 67,7 milyar TL gerileme yaşadı. Bu gerileme son 6 ayın en hızlı gerilemesi olarak gerçekleşti.

Son veriyle birlikte kur korumalı mevduatların büyüklüğü 1,8 trilyon TL'nin altına geldi.

Temmuz başı itibarıyla şirketlerin kur korumalı mevduatlarına yönelik vergi avantajları sonlandırılırken, 1 Ağustos itibariyle kur korumalı mevduatlara stopaj uygulaması gelmişti.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.

Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.

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Kur Korumalı Mevduat
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