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Kur Korumalı Mevduat’ta komisyon uygulaması da bitmişti! BDDK karar sonrası duyurdu: KKM hesaplarında ilk kez...

21.09.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) parasal sıkılaşma adımlarına devam ederken Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında düşüş bu hafta da devam etti. BDDK verilerine göre son bir haftada 3 trilyon 333 milyar TL'den 3 trilyon 306,6 milyar TL'ye indi.

Kur Korumalı Mevduat’ta komisyon uygulaması da bitmişti! BDDK karar sonrası duyurdu: KKM hesaplarında ilk kez...

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için peş peşe atılan adımlarla Türk Lirası Mevduat’a geçişi hızlandırmak isteyen ekonomi yönetimi son olarak, KKM hesaplarının TL mevduat sayıldığı komisyon uygulamasına son vermişti. Atılan adımın ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) kritik bir veri açıkladı. Buna göre Kur Korumalı TL Mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü.

KKM’DE DÜŞÜŞ BU HAFTA DA DEVAM ETTİ

BDDK’nın 15 Eylül ile biten haftayı kapsayan verilerine göre, Kur Korumalı TL Mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 333 milyar TL'den 3 trilyon 306,6 milyar TL'ye indi. Düşüş serisi ilk kez dördüncü haftasına girdi.

DOLAR (31)

Aynı haftada krediler 10 trilyon 463 milyar TL'den 10 trilyon 503,3 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 33 milyar TL'den 13 trilyon 196,6 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 438 milyar TL'den 1 trilyon 429 milyar TL'ye gerilerken, bireysel kredi kartları 924,7 milyar TL'den 928,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar 172,5 milyar TL'den 173,3 milyar TL'ye yükseldi.


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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat

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