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Kurallara uymayanlara ağır ceza geliyor! Dijital konaklama platformlarına denetim

Yabancı dijital konaklama platformlarına ağır yaptırımlar geliyor. Kurallara uymayanlara 200 bin TL'den başlayan, haksız ücrette ise 10 katına kadar ceza uygulanacak.

Kurallara uymayanlara ağır ceza geliyor! Dijital konaklama platformlarına denetim
Cansu Çamcı

Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet göstermesi için izin belgesi alma ve Türkiye’de temsilci bulundurma mecburiyeti getiren kanun teklifinde, yükümlülüklere uymayan platformlara uygulanacak yaptırımlar da düzenleniyor.

Teklife göre, platformların izin belgesi kapsamında yapabilecekleri faaliyetlerin dışına çıkması hâlinde 200 bin TL idari para cezası uygulanacak.

İhlalin ikinci kez tespit edilmesi hâlinde ceza yüzde 50 artırılacak. Üçüncü defa ihlal tespit edilmesi durumunda ise platformun izin belgesi iptal edilecek.

Ayrıca platformların Kültür ve Turizm Bakanlığına karşı bilgi ve belge bildirim yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi hâlinde de 200 bin TL idari para cezası öngörülüyor.

HAKSIZ ALINAN BEDELİN 10 KATI CEZA

Platformların, herhangi bir hizmet sunulmadığı hâlde ücret alması veya sunulan hizmet için belirlenen bedelden daha yüksek bir tutar tahsil etmesi hâlinde, haksız olarak alınan bedelin 10 katı tutarında idari para cezası uygulanacak.

Kurallara uymayanlara ağır ceza geliyor! Dijital konaklama platformlarına denetim 1

Mesela, platformun herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın 10 bin TL tahsil ettiğinin tespit edilmesi hâlinde, teklifin öngördüğü sistemde 100 bin TL idari para cezası gündeme gelecek.

REKABETİ BOZAN CEZASIZ KALMAYACAK

Hizmet sağlayıcılarla ticari ilişkilerinde alternatif kanallardan aynı veya farklı fiyatla satış yapılmasını kısıtlayan, kendi belirlediği veya herhangi bir biçimde belirlenen satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapan ya da hizmet sağlayıcıları kampanyalı hizmet satışına zorlayan platformlara 500 bin TL ceza kesilecek.

Aynı takvim yılı içerisinde ihlalin ikinci kez tespit edilmesi hâlinde ceza yüzde 50 artırılacak, üçüncü ihlalde ise izin belgesi iptal edilecek. Yüzde 17 olarak belirlenen komisyon sınırını aşan da 500 bin TL cezayla karşı karşıya kalacak.

Kurallara uymayanlara ağır ceza geliyor! Dijital konaklama platformlarına denetim 2

ÜLKE TURİZMİNİ BALTALAYANA İZİN İPTALİ

Platformların Bakanlıkça belirlenen donanım, program ve yazılımları kullanmaması hâlinde 500 bin TL ceza kesilecek. Ülke yararına aykırı, kamu güvenini sarsıcı veya ülke turizmini baltalayıcı faaliyetlerde bulunulması hâlinde ise doğrudan izin belgesi iptal edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
tatil konaklama
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