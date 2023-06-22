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Kurban Bayramı için geri sayım başladı: Kurbanlık fiyatları 1 yılda yüzde 140 arttı! Kilosu 147 lirayı aştı…

22.06.2023 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban ibadetini yapmak isteyenler 2023 kurbanlık fiyatları için araştırmalarını yoğunlaştırırken Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’dan önemli bir açıklama geldi. Bayraktar, büyükbaşta fiyatların geçen yıla göre yüzde 140.5, küçükbaşta ise yüzde 103.9 arttığını söyledi.

Kurban Bayramı için geri sayım başladı: Kurbanlık fiyatları 1 yılda yüzde 140 arttı! Kilosu 147 lirayı aştı…

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurban fiyatlarındaki değişime dair bilgi verdi. Bayraktar, ülke ortalamasına göre büyükbaş hayvanların canlı kilogramının fiyatı 147 lira 7 kuruş, küçükbaş fiyatının ise 129 lira 62 kuruş olduğunu kaydetti.

"Geçen yıla göre büyükbaşta yüzde 140.5, küçükbaşta yüzde 103.9 artış var" diyen Bayraktar, ortalama kilo fiyatın büyükbaşta 61 liradan 147 lira, küçükbaşta 64 liradan 130 liraya yükseldiğini kaydetti.

Birlik başkanı, "Başta yem olmak üzere işçilik, veteriner, ilaç, elektrik, nakliye vb. gibi masraflardaki artışlar kurbanlık fiyatlarını etkiledi” ifadesini kullandı.

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SAYISINDA YÜZDE 10 AZALMA BEKLENİYOR

Bayraktar’ın verdiği bilgiye göre bu yıl yaklaşık 785 bin büyükbaş, 2 milyon 600 bin küçükbaş olmak üzere 3 milyon 385 bin kurbanlık hayvan kesilecek. Büyükbaşta yüzde 10 azalma olacak. Bu hayvanlar için 69.3 milyar lira ödeneceği tahmin ediliyor


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