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Kurban Bayramı öncesi indirim sevindirmişti! Kırmızı ete zam geldi, beyaz et ise...

29.07.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'ndan önce kırmızı ete gelen indirim vatandaşı sevindirmişti. 20 gün sonra ise kırmızı ete zam yapıldı. Karkas etin kilosuna gelen 10 liralık zam etiketlere hemen yansıdı. Kıymanın kilosu 145 liraya, kuşbaşının kilosu 175 liraya çıktı. Kırmızı etin aksine beyaz et fiyatlarında ise düşüş devam ediyor.

Kurban Bayramı öncesi indirim sevindirmişti! Kırmızı ete zam geldi, beyaz et ise...

Kurban Bayramı'ndan önce indirim gelen kırmızı ete 20 gün sonra zam geldi. Karkas etin kilosu 97 liradan 107 liraya çıktı. Habertürk'e konuşan bir kasap esnafı zamlarla ilgili şunları söyledi:

"Etiketlere fazlasıyla yansıdı. 10 lira zam geldiyse 20 lira olarak yansıdı. Neden derseniz kurban üstü, işler çok durgun."

Kırmızı ete gelen son zamla birlikte kıyma 150 liraya, antrikot 200 liraya dayandı.

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'400 LİRAYI GÖRÜR'

Esnaf konuyla ilgili "Dana kıyma 130 liraydı şu an 145 liraya yakın oldu. Antrikot 190 lira oldu. Dana bonfile 350 liraydı 380 lira oldu. Bu haftadan sonra ise 400 lirayı görür." ifadelerini kullandı.

Karkas ete gelen 10 liralık zam kuşbaşına da yansıdı. Dana kuşbaşının kilogram fiyatı 160 liradan 175 liraya çıktı.

Kasap esnafı, "Mal yok diyorlar. Bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yalan. Eskiden mazot diyorduk, yok elektrik diyorduk, yok doğal gaz diyorduk. Şimdi mal yok diyorlar. Yem yok diyorlar." diye konuştu.

BEYAZ ETTE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

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Beyaz et fiyatlarında ise kırmızı etin tersine indirim devam ediyor. Beyaz ette fiyatı tek düşmeyen ürün ise tavuk bonfile. Geçtiğimiz hafta kilosu 55 liraya satılan tavuk bonfile, bu hafta 65 liraya satılıyor.

Beyaz etle ilgili de konuşan esnaf şunları söyledi:

"Her gelişinde düşüyor. 45 liraya kanat satıyordum. Bu hafta 2 lira daha düştü. Bütün tavuk 31 lira. Bundan 3 ay evvel 40 liraya satıyordum.

TAVUK BONFİLE NEDEN UCUZLAMIYOR?

En fazla tüketilen tavuk bonfile. Dönerciler olsun, sporcular diet yapıyor beş kilo beş kilo ondan aldıkları için mecburen bonfile artışta."

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