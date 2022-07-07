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Kurban derisi deyip geçmeyin! Değeri 5 milyar TL'yi buluyor

07.07.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan derilerinin yaklaşık ham madde değeri 500 milyon TL civarını buluyor. Deriler işlendikten sonra katma değeri 5 milyar TL'ye kadar çıkıyor. Tuzla'da bulunan tabakhanelere getirilen deriler, birçok mekanik ve kimyasal işlemden geçerek, ıslak boyama ve kurutma işlemleri uygulanıyor. Üst boyama işlemi ile çantacı veya ayakkabıcıların kullanabileceği hale dönüştürülüyor.

Kurban derisi deyip geçmeyin! Değeri 5 milyar TL'yi buluyor

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Deri Sanayicileri Derneği Başkanı Burak Uyguner, "Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan derilerinin yaklaşık ham madde değeri 500 milyon TL civarında. Bunlar işlendikten sonra katma değeri 5 milyar TL'ye kadar çıkıyor." dedi.

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'DERİCİLİK SEKTÖRÜ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Uyguner, Kurban Bayramı'nın dericilik sektörü için çok önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de bulunan hayvanların üçte birinin Kurban Bayramı'nda kesildiğini aktaran Uyguner, "Bayram süreci dericilik sektörü için çok önemli bir periyot. Ham madde ihtiyacımızı karşıladığımız bir dönem.

Kurbanın doğru kesilmesi ve yüzülmesi gerekiyor. Daha sonra tuzlama işleminin yapılıp hızlıca tabakhanelere sevkinin yapılması lazım. Kendiniz tuzlayamıyorsanız en kısa sürede tuzlayıp rezerve edebilecek kuruluşa deriyi ulaştırmanız lazım. Bunu yapmadığımız zaman ham maddeye zarar veririz. Naylon torbaya deriyi koyup 3 gün beklettikten sonra sevkini yapmak ürünü perişan eder, kullanılmaz hale getirir." diye konuştu.

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Kurban Bayram'ında yaklaşık 1 milyon büyükbaş hayvan kesileceğini öngördüklerini anlatan Uyguner, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nda kesilen hayvan derilerinin yaklaşık ham madde değeri 500 milyon TL civarında. Bunlar işlendikten sonra katma değeri 5 milyar TL'ye kadar çıkıyor.

AA-20220707-28355416-28355406-KURBAN_DERILERI_ISLENDIKTEN_SONRA_KATMA_DEGERI_5_MILYAR_TLYE_KADAR_CIKIYOR

Kurban Bayramı dışında zaten biz tabakhaneler olarak et sanayisinin geri dönüşümcüleriyiz. Dünya üzerinde günde bin kamyon deri ortaya çıkıyor. Biz bu derileri çevreye saygılı bir biçimde işleyip ekonomiye kazandırıyoruz. Aksi takdirde bunlar ya gömülecek ya yakılacak. Bu da büyük bir çevre faciasına yol açar."

AA-20220707-28355416-28355409-KURBAN_DERILERI_ISLENDIKTEN_SONRA_KATMA_DEGERI_5_MILYAR_TLYE_KADAR_CIKIYOR

Uyguner, derilerin tabakhaneye girdikten sonra birçok mekanik ve kimyasal işlemden geçtiğini vurgulayarak, "Önce tüy dökme ve tabaklama dediğimiz işlemden geçiyor. Daha sonra ürünün kullanım yerine göre kalınlığını ayarlayan mekanik bir dokunuş yapılıyor.

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Islak boyama ve kurutma işlemlerinden sonra üst boyama işlemi ile çantacı veya ayakkabıcının kullanabileceği hale dönüştürülüyor. Daha sonraki katma değer yaratma işi onların görevi." şeklinde konuştu.

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Kurban derilerinin değerinde bahseden Uyguner, "Ortalama 500 kiloluk bir büyükbaş hayvandan tuzlandıktan sonra 40 kilo deri çıkar. Bunun da piyasa karşılığı şu an 650-700 TL civarıdır. Tabii bu sene piyasada nasıl bir fiyatlanma olacak onu henüz bilmiyoruz." değerlendirmesini yaptı. (AA)

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Tuzla
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