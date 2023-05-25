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KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana...

25.05.2023 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban fiyatları listesi 2023, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Türkiye Diyanet Vakfı'nın 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini duyurmasının ardından merak konusu oldu. Buna göre vekaletle kurban kesim ücreti yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olacak. Öte yandan Küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana gibi kurbanlık fiyatları internette araştırılıyor. Peki, Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 2023 kurban fiyatları listesi...

KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023: Kurbanlık fiyatları ne kadar, kaç TL? Diyanet açıkladı! Küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana...

Kurban fiyatları listesi 2023 ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Bazı vatandaşlar kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirecek. Öte yandan kuzu, koyun, tosun, dana gibi kurbanlık fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, 2023 kurbanlık fiyatları listesi ile küçükbaş, büyükbaş, kuzu, koyun, tosun, dana kg fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2023 kurban fiyatları listesi...

Kurban satış yerlerine yönelik alınacak önlemler

KURBAN FİYATLARINDA ARTIŞ

Kurban fiyatlarındaki pahalılık cep yakacak. Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL oldu. 300 kiloluk bir dana 50 bin TL'den, 850 kiloluk bir dana ise 150 bin TL'den satılıyor. Bu sene 150 bin TL'den satılan dana, geçen yıl 46 bin TL'den satılıyordu.

Kurban bayramı tatili ile ilgili hükümetten önemli açıklama

VEKÂLETLE KURBAN KESİM BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Vekaletle kurban kesim bedeli Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre bu sene yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olacak.

Kurban Bayramı tatili uzatılıyor mu?

Erbaş sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 TL, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledik. Bağışlarınızı başta deprem bölgesi olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırıyoruz"

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı?

KURBAN FİYATLARI LİSTESİ 2023

Geçen yıl 65 TL olan canlı kurbanlığın kilosu bu yıl yüzde 150 civarında zamlandı.

Geçen sene 65 TL olan canlı kurbanlığın kilogramı bu sene 165 TL oldu.

300 kiloluk bir dana 50 bin TL'den, 850 kiloluk bir dana ise 150 bin TL'den satılıyor.

Kurban

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