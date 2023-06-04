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Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları

04.06.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken kurbanlık fiyatları da merak konusu oldu. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları ile ilgili açıklama yaptı. Yardımcı, küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL'den başlayacağını söyledi. İşte detaylar...

Kurbanlık fiyatları cep yakıyor! İşte büyükbaş ve küçükbaş hayvan fiyatları

Kurban Bayramı’na sayılı gün kala, Türkiye'deki küçükbaş ve büyükbaş varlığı ve fiyatları merak konusu oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti. 2023 yılı kurbanlık küçükbaş ve büyükbaş hayvan oranını değerlendiren Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti.

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'FİYATLAR NORMAL'

Fiyatların normal olduğunu belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi. Yardımcı, “Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında" dedi.

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'BÜYÜKBAŞ 84 BİN TL OLACAK'

Osman Yardımcı, kilogram fiyatlarının yanı sıra vatandaşın cebinden kurbanlık almak için çıkacak asgari rakamı da açıkladı. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak" diye konuştu.

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'SPEKÜLASYONLARA İNANMAYIN'

Et fiyatlarının piyasa koşullarına göre normal olduğunu, Kurban Bayramı öncesinde yapılan spekülasyonlara vatandaşın inanmaması gerektiğini kaydeden Osman Yardımcı, aile işletmelerinin desteklenmesiyle bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini söyledi. Avrupa'da aile işletmelerinin desteklendiğini kaydeden Yardımcı, bu yöntemin en hızlı şekilde hükümet tarafından desteklenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

(DHA)

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