Küresel elektrik talebi bu yıl salgın nedeniyle tarihi düşüş yaşayacak

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bu yıl ilk kez yayımladığı Elektrik Piyasası Raporu'na göre, Kovid-19'un yayılmasını önlemek için uygulanan kısıtlamalar bu yıl sonu itibarıyla ekonomik büyümede yüzde 4,4 gerilemeye neden olacak.

Ekonomik büyümenin en önemli parametrelerinden olan elektrik talebinde de Kovid-19 nedeniyle azalma görülecek. Bu kapsamda, bu yıl küresel elektrik talebi geçen yıla göre yüzde 2 azalarak son 50 yıldaki en büyük şoku yaşayacak.

Salgının ekonomi ve elektrik talebine etkisi, 2009'daki finansal krizin etkilerinden daha derin olacak. 2009'daki finansal krizi sonrasında ekonomi yüzde 0,1 gerilerken, elektrik talebi de bu dönemde yüzde 0,6 düşmüştü.

Elektrik talebindeki en büyük düşüş yüzde 4 ile Avrupa'da görülecek. İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'daki karantina uygulamaları kıtadaki elektrik düşüşünde etkin rol oynayacak. Dünya elektrik talebinin yüzde 48'ini oluşturan Asya Pasifik bölgesinin elektrik talebi ise Çin'in elektrik talebindeki yüzde 2 büyümeye bağlı olarak yatay seyredecek.