Küresel piyasalar Fed sonrası karışık seyrediyor

Fed'in bu yılki son toplantısında piyasa beklentilerine paralel faiz oranında değişikliğe gidilmezken, Fed üyelerinin 2021 için büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmeleri dikkati çekti.

Karar metninde, Fed'in varlık alımına, cari düzeylerde maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinde "önemli ölçüde ilerleme" kaydedilene kadar devam edeceği belirtildi. Fed'in ekonomik tahminlerine göre, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 2,4 daralacağı, 2021'de yüzde 4,2, 2022'de yüzde 3,2, 2023'te ise yüzde 2,4 büyümesi öngörülüyor. Üyelerin faiz beklentileri de Fed'in, 2023 yılına kadar faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğinin sinyalini verdi. Fed'in fonlama oranına ilişkin medyan beklentisinin 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılları için yüzde 0,1, uzun dönem ortalama faiz beklentisinin ise yüzde 2,5 olduğu görüldü.

Karar sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, ekonomideki toparlanma hızının yavaşladığına dikkati çekerek, "Şimdiye kadar alınan mali politika eylemleri, ülke genelinde aileler, işletmeler ve topluluklar için önemli bir fark yarattı. Mevcut ekonomik gerileme, hayatımız boyunca gördüğümüz en şiddetli gerileme. Bu yılın başında hakim olan ekonomik faaliyet ve istihdam düzeylerine geri dönmek biraz zaman alacak ve bunu başarmak için hem para hem de maliye politikasından sürekli destek gerekebilir." ifadelerini kullandı.