Küresel piyasalarda gözler Nvidia'nın bilançosunda!

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik iyimserliğin varlığını korumasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra yapay zeka teknolojisi alanında öne çıkan şirketlerin başında gelen Nvidia'nın açıklaması beklenen finansal sonuçları yatırımcıların odağına yerleşti.

WALLER'DEN DİKKAT ÇEKEN FAİZ ÇIKIŞI

Dün açıklamalarda bulunan Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, "Veriler enflasyonun artmadığını gösteriyor ve ben politika faizindeki daha fazla artışın muhtemelen gereksiz olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Para politikası duruşunun gevşetilmesini rahatlıkla destekleyebilmesi için birkaç ay daha iyi enflasyon verileri görmesi gerektiğini vurgulayan Waller, veriler güvence verirse bu yılın sonunda faiz indirimini düşünebileceklerini bildirdi.

Fed'in Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, enflasyonla ilgili hala yapacak işleri olduğunu ifade ederek, daha önce düşünülenden daha uzun süre para politikasını sıkı tutmak gerekeceğini belirtti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de faizleri düşürmek için acele etmediğini, enflasyonun artmaya başlamayacağından emin olmak için daha uzun süre beklemeyi tercih edeceğini anlattı.

Enflasyonun nispeten yavaş bir şekilde düşmesini beklediğini ve dördüncü çeyrekten önce faiz indirimi öngörmediğini dile getiren Bostic, Fed'in ilk faiz oranı hamlesi konusunda dikkatli olması gerektiğine vurgu yaptı.

FED'İN İLK FAİZ İNDİRİMİNE EYLÜLDE GİTMESİ BEKLENİYOR

Bu gelişmelerle birlikte para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yüzde 65 ihtimalle eylülde ilk faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

NVİDİA BİLANÇOSU YATIRIMCILARIN ODAĞINDA

Analistler, bugün açıklanması beklenen Nvidia'nın bilançosunun yatırımcıların odağına yerleştiğini kaydederek, Fed'in toplantı tutanaklarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini aktardı.

Ayrıca dün, Fed'in "ABD Hanehalkı Ekonomik Refahı" raporu, yüksek fiyatların çoğu hane için sorun olmayı sürdürmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam etmesi nedeniyle geçen yıl mali refahın 2022'ye göre neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu.

Öte yandan, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 3 baz puan gerileyerek 4,42 seviyesine inerken, dolar endeksi yatay bir seyir izleyerek günü 104,6 seviyesinden tamamladı.

ALTININ ONS FİYATINDA KISMİ GERİLEME

Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,3 azalışla 2 bin 414 dolardan alıcı bulurken, Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışının yüzde 0,4 altında 82 dolardan işlem görüyor.

BİDEN'DAN PETROL HAMLESİ

ABD'de seçim dönemi yaklaşırken, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, yaz sezonunda fiyatları düşürmek amacıyla Kuzeydoğu'daki rezervlerden 1 milyon varil benzini satışa sunacağı bildirildi.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,22, S&P 500 endeksi yüzde 0,25 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. Böylece Nasdaq 16.833 ve S&P 500 5.321 puan ile kapanış rekorunu tazeledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

AVRUPA BORSALARINDA NEGATİF SEYİR

Avrupa borsalarında dün negatif seyir öne çıkarken, bugün gözler İngiltere'de enflasyon verilerine çevrildi.

Berlin'de düzenlenen DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda konuşan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini belirterek, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söyledi.

Verilerin ECB'nin haziran ayında yapılacak toplantısına kadar yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşılması noktasında güveni artırması halinde Bankanın haziranda bir faiz indiriminden yana olacağını belirten Nagel, "Ancak böyle bir hamle mutlaka bir dizi faiz indirimi gerektirmeyecektir." dedi.

Öte yandan bugün İngiltere'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) nisanda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,1 artması bekleniyor.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,22, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,66 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,64 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık bir seyirle başladı.

ASYA'DA POZİTİF SEYİR

Asya pay piyasalarında da Japonya hariç pozitif bir seyir hakim oldu.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre dış ticaret açığı 462,5 milyar yen ile beklentilerin altında kalmasının yanı sıra yıllık ihracat ve ithalatın yüzde 8,3 artışla öngörüleri öngörüleri karşılayamaması ülke borsalarının bölge pay piyasalarından negatif ayrışmasında etkili oldu.

Öte yandan, Yeni Zelanda Merkez Bankası, politika faizinin beklenenden daha yüksek seviyelerde kısıtlayıcı kalması gerekebileceğinin sinyalini vererek, üst üste yedinci toplantısında da politika faizini yüzde 5,50'de sabit tuttu.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 gerilerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 artış kaydetti.

BORSA İSTANBUL REKOR TAZELEDİ

Yurt içinde ise dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 artışla 10.895,25 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 11.088,01 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının hemen üzerinde 32,2079'dan tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 32,2250 seviyesinden işlem görüyor.

YAPI KREDİ BANKASI İDDİALARI

Öte yandan, dün Yapı ve Kredi Bankası'nın uluslararası bir müşteriye satılabileceğine ilişkin haber akışı BIST 100 endeksindeki yükselişte etkili olurken, bankanın hisse fiyatı yüzde 9,97 artışla 37,96 lira ile tavan fiyattan işlem gördü. Koç Holding hisseleri de yüzde 7,3 yükselirken, şirketin piyasa değeri 20 milyar doları aştı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon, ABD'de 2. el konut satışları ve Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 İngiltere, nisan ayı TÜFE

17.00 ABD, nisan ayı mevcut konut satışları

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları

(AA)





