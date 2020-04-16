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Küresel piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 09:33 | Son Güncelleme

Küresel piyasalarda, dünya genelinde açıklanan verilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomilerde derin hasara işaret etmesi sonrası sert düşüş yaşanırken, bugün Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de konut başlangıçları ile haftalık işsizlik verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dün yaptıkları ortak açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirli olmaya devam ettiklerini, gerektiğinde ilave önlemler almaya ve mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da toplantının ardından G20 ülkelerinin Kovid-19 ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyurdu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Aynı dönemde sanayi üretimi ise yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en büyük düşüşünü gösterdi. Öte yandan, Amerikan uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. Aynı dönemde Citigroup'un net karı yüzde 46 ve Bank of America'nın net karı ise yüzde 45 geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayımlanan "Bej Kitap" raporunun nisan sayısında ise ekonomik faaliyetin ülke genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle "keskin ve ani" bir şekilde daraldığı, en çok etkilenen sektörlerin dinlenme ve konaklama ile perakende olduğu, imalat ve enerji sektörlerinde de işten çıkarmaların gelecek aylarda artmasının beklendiği ifade edildi.

Koronavirüs nedeniyle ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı 30 bini geçerken, Başkan Donald Trump salgında "en yüksek seviye" noktasını geçtiklerini ve birçok bölgede yeni vaka verilerinin düşüşe geçtiğini duyurdu. Ülke ekonomisinin yeniden faaliyete geçmesiyle ilgili eyalet valileriyle görüştüklerini ve bu konuda bugün bir açıklama yapacaklarını bildiren Trump, "Bazı eyaletler 1 Mayıs'tan önce ekonomilerini yeniden faaliyete geçirebilir." dedi. Öte yandan Washington DC'de "Evde kal" talimatı 15 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Mali ve finansal açıdan desteklerin devam edeceğine dair yapılan açıklamalara karşın, salgın nedeniyle dünya genelinde açıklanan veriler ve talebin düşük kalacağına yönelik endişeler piyasalarda satış baskısı yaratırken, jeopolitik tarafta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı sürat botlarının Basra Körfezi'nde ABD savaş gemilerini taciz etmesine yönelik gelişmeler risk unsuru olarak izlenecek.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı dün yüzde 9,5 değer kaybederek 26,049 seviyelerine kadar gerilerken, bugün de 26,9 seviyelerinde seyrediyor.

New York borsasında dün Dow Jones endeksi yüzde 1,9, S&P 500 endeksi yüzde 2,2 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,4 değer kaybetti. Dolar endeksi bir haftalık düşüş trendinin ardından dün 99,976'ya kadar yükselirken, bugün de 100 sınırını test etmesinin ardından 99,8 seviyelerinde dengelendi. ABD tahvil faizleri ise yatırımcıların tahvil piyasasına yöneliminin artması ile yüzde 0,6180 seviyesine geriledi.

Salgının merkezi Avrupa'da, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerin uyguladığı Kovid-19 önlemlerinin belli koşullar altında ve kademeli olarak kaldırılabilmesini içeren yol haritasını açıklarken, buna karşın pay piyasaları yüzde 4'e yakın değer kaybetti, avro/dolar paritesi 1,09'un altına indi. Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,76, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,34 ve Almanya'da da DAX 30 endeksi yüzde 3,9 geriledi.

Asya tarafında Çin'de ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak başlaması ile yeni konut fiyatları martta yıllık yüzde 5,3 artış kaydetti. Veri sonrası kapanışa yakın Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, güvenli liman alımlarıyla dolar karşısında yükselen yenin ihracatçı şirket hisselerini baskılamasıyla Japonya'da Nikkei 225 endeks yüzde 1,4 geriledi.

Yurt içinde dün küresel piyasalarda risk iştahının azalması ve döviz kurundaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 2,73 değer kaybederek 95.854,92 puandan kapandı. Dolar/TL paritesi ise dün 6,9246 seviyesine kadar yükselmesinin ardından bugün 6,9015 seviyelerinde hareket ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de konut başlangıçları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.200 puanın destek olarak izleneceğini, 99.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Türkiye, şubat ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mart ayı inşaat izinleri

15.30 ABD, mart konut başlangıçları

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, nisan ayı Philadelphia Fed İmalat Endeksi


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Anahtar Kelimeler:
Küresel piyasalar, koronavirüs,

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