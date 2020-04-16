Küresel piyasalarda neler bekleniyor? İşte takip edilecek veriler

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları dün yaptıkları ortak açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tedbirli olmaya devam ettiklerini, gerektiğinde ilave önlemler almaya ve mevcut tüm politika araçlarını kullanmaya hazır olduklarını bildirdi. Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan da toplantının ardından G20 ülkelerinin Kovid-19 ile mücadeleye 7 trilyon dolar ayırdığını söyledi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında, küresel finansal güvenlik ağını daha da güçlendirmek amacıyla Kısa Vadeli Likidite Hattı'nın (SLL) kurulduğunu duyurdu.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, perakende satışlar martta aylık yüzde 8,7 azalarak rekor seviyede düşüş kaydetti. Aynı dönemde sanayi üretimi ise yüzde 5,4 azalarak Ocak 1946'dan bu yana en büyük düşüşünü gösterdi. Öte yandan, Amerikan uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın bu yılın ilk çeyreğinde elde ettiği net kar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. Aynı dönemde Citigroup'un net karı yüzde 46 ve Bank of America'nın net karı ise yüzde 45 geriledi.