Küresel piyasalarda toparlanma eğilimi öne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Küresel piyasalarda, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) koronavirüse dair iyimserliği artıran açıklamalarının ardından toparlanma eğilimi dikkati çekerken, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon verileri ile ABD'de Tüketici Güven Endeksi takip edilecek.

DSÖ, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etti. Küresel acil durum ilan edilmesinin nedeninin Çin'in salgına karşı verdiği mücadeleden kaynaklanmadığını vurgulayan örgüt, Çin ile ticari aktiviteleri ve bu ülkeye yapılan seyahatleri kısıtlamaya yönelik önlemler için de hiçbir gerekçe olmadığını savundu.

Çinli yetkililer de koronavirüs salgınıyla mücadelede çok önemli bir aşamada olduklarını belirterek, ülkeleri seyahat ve ticaret konusundaki ''aşırı tepkiye karşı" uyardı.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında can kaybının 213, virüsten etkilenen kişi sayısının da 9 bin 692'ye çıktığını, hızla yayılan virüse karşı DSÖ'nün açıklamalarının piyasalara moral verdiğini kaydetti. Çin'deki tatil dönüşü, ülke merkez bankasının faiz oranlarında indirim yapması ve likidite oranlarını gevşetmesine yönelik beklentilerin de arttığını aktaran analistler, tüm bunların piyasalarda toparlanma isteğini öne çıkardığını söyledi.