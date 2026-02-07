FİNANS

Kuver kalkınca menüye gizli zam yapmıştı! Bakanlık harekete geçti: Yaklaşık 2 milyon ceza yiyecek

Restoran ve kafelerde servis, kuver ve masa gibi ek ücretlerin yasaklanmasının ardından işletmeciler harekete geçti. Kuverlerin kaldırılmasına karşılık şimdi de servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmek istediler. Ticaret Bakanlığı bunu yapan işletmeyle ilgili inceleme başlattı. Bakanlık, tüketiciyi yanıltan fiyat uygulamalarına kesinlikle izin verilmeyeceğini açıkladı.

Cansu Çamcı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", geçen günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edilmesi yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, zorunlu bahşiş ve kuver ücretlerinin kaldırılmasına rağmen bu bedelleri menü ücretlerine dahil ederek fiyatları haksız şekilde artırdığı iddia edilen bir işletmeyi denetledi.

KUVERDEN SONRA MENÜYE ZAM!

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada gündem olan "Zorunlu bahşiş ve kuverin kaldırılmasının ardından menüye zam" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, servis ücretini menüye zam yaparak tahsil etmeyen isteyenlere müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

İlgili paylaşımlara inceleme başlatıldığını duyuran Bakanlık, "Bu çerçevede, masada ve restoran girişinde fiyat listesi bulunmayan söz konusu işletmeye, servis ücreti alınıp alınmadığı sorulduğunda; 'Servis ücreti uygulamasının sona ermesi üzerine daha önce 15 bin 000 TL ve yüzde 12 servis olmak üzere toplamda 16 bin 800 TL'ye hizmet verirken şu an çalışanları mağdur etmemek adına fiyatlarının 16 bin 500 TL olarak güncellediklerini ve bu farkı çalışanlarına ödediklerini' beyan ettikleri görülmüştür." ifadeleri kullandı.

Servis ücretini menünün içine eklediğine vurgu yapılan açıklamada, işletmenin haksız fiyat artışı yaptığının da altı çizildi.

KURUL KARARI VERİLİRSE YAKLAŞIK 2 MİLYON LİRA CEZA KESİLECEK

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, söz konusu işletmenin kendi ikrarı ile elde edilen bilgi ve belgeler doğrultusunda konu Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na iletilecek olup söz konusu eylemin 6585 sayılı Kanun kapsamında olduğu ve haksız fiyat artışına sebebiyet verildiği yönünde Kurul kararı verilmesi halinde, ilgili şirkete 1 milyon 860 bin 170 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca alkollü içecek menüsünde TL ibaresinin bulunmaması sebebiyle 6502 sayılı Kanunun Fiyat Etiket Yönetmeliği'nin 9. maddesinin 4. fıkrasına aykırılık ve fiyat değişim tarihinin bulunmaması sebebiyle anılan yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık oluştuğu tespit edilmiş ve Bakanlığımızca idari işlem uygulanmıştır."

