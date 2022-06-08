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Kuyumculardan çarpıcı altın tahmini! 'Gram altın 1400 lira olacak'

08.06.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın 1.019 TL’yi görerek 20 Aralık’taki 1.060 TL rekoru sonrası en yüksek seviyeye çıktı. Fiyatlarındaki yükseliş sonrası altınla ilgi tahminler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bununla beraber gram altın fiyatları için çarpıcı tahmin geldi. Kuyumcuların altın tahminiyle ilgili haberin detayları...

Kuyumculardan çarpıcı altın tahmini! 'Gram altın 1400 lira olacak'

Altın fiyatları yükseliş devam ediyor. Tüm dünyada etkisini gösteren enflasyon baskısından dolayı güvenli liman altına talep arttı. Geçen yılın Aralık ayından bu yana gram altın ilk kez bin liranın üzerini gördü. Dolar/TL paritesindeki yükselişin de etkisiyle gram altın bin 19 liraya ulaştı. Ons altın fiyatı ise 1849 dolardan işlem görürken, çeyrek altın bin 656 liradan, yarım altın 3 bin 318 liradan, tam altın 6 bin 613 liradan işlem görüyor.

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'GRAM ALTIN 1400 LİRAYA ÇIKACAK'

Önümüzdeki dönemlerde gram altının bin 400 TL’leri görebileceğini belirten kuyumcular, gram altının bir TL’nin üzerine çıkması yatırımcıları mutlu ettiğini söylediler.

Gram altının geçen yıl bin 50 TL’den 780 TL’ye gerilediğini ancak daha sonra hızla yükselişe geçtiğini belirten Trabzon Kuyumcular ve saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, ”Geçen yıla bakıldığında altında bu yıl gerileme olmuştu. Uluslararası piyasalardaki daralma ve doların yükselmesiyle altın biraz daha TL bazında bin 50’lere doğru çekmeye başladı. Geçen yıl bin 50 TL’den geri dönmüştü 780-800 TL’leri görmüştü. Tekrar hızlı bir zirve yaptı bekliyorduk. Mayıs, Haziran, Temmuz aylarında altının bu rakamlara ulaşacağını umarım çok daha fazla gitmez ama önümüzdeki yılın bin 250-bin 450 TL’leri görebileceğini ön görüyoruz. Özellikle yatırımcıları mutlu etmiştir, sevindirmiştir. Daha önceki yıllarda, geçtiğimiz yıl yüksek rakamla bağlantı yapan altın alanların yüzü güldü, sevindirdi. Dolayısıyla bizlerinde inşallah bu yazın düğünlerin artmasıyla beraber bu fiyatlarda olumlu bir şekilde seyreder” dedi.

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Kuyumculardan Hasan Tonyalı da ”Bundan sonraki süreç içerisinde altının gramının bin 300-bin 400 TL’yi görmesi bekleniyor. Düğün sezonu açıldı ancak şu anda piyasada bir canlılık yok. Geçtiğimiz yıl altının gram fiyatı bin 50 TL-bin 70 civarlarını görmüştü. Dolayısıyla altının yükselmesiyle ilgili olarak gramı bin 300-bin 400 TL’yi bulacak. Yatırım yapmak için şu an altın almanın tam zamanı" diye konuştu. (İHA)

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