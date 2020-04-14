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Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesi ertelendi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 10:00 | Son Güncelleme

Kuzey Marmara Otoyolu (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Projesi Nakkaş-Başakşehir (bağlantı yolları dahil) kesimi ihalesi 30 Haziran'a ertelendi.

Kuzey Marmara Otoyolu Nakkaş-Başakşehir kesimi ihalesi ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, otoyolun söz konusu kesimine ilişkin daha önce 21 Mayıs olarak açıklanan ihale tarihi, 30 Haziran 2020 olarak değiştirildi.

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Kuzey Marmara Otoyolu, ihale,

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