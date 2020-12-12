Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru! Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 26 Aralık'ta açılacak

Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.

Kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un, yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara 2013 yılı mayıs ayında, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuz ayında başlandı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi.

10 TÜNEL, 69 VİYADÜK, 409 KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.

İstanbul'un Kınalı mevkisinden başlayıp, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında son bulan proje, Türkiye'nin en büyük ulaştırma yatırımlarından biri olarak dikkati çekerken, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak araçların şehir içi trafiğine girmeden kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir şekilde transit geçişinin sağlanması amacıyla uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşan en önemli kara yolu konumunda bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN YENİ ULAŞIM ALTERNATİFLERİ SAĞLAYACAK

İstanbul ve Kocaeli'deki büyük çaplı organize sanayi bölgelerine doğrudan erişen Kuzey Marmara Otoyolu, hızlı tren ve yük trenlerinin geçişine uyumlu dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kara ve demir yolu ulaşım modları arasında da entegrasyon sağlayacak.