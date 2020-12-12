FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru! Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 26 Aralık'ta açılacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru! Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 26 Aralık'ta açılacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.12.2020 13:35 | Son Güncelleme

İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını büyük oranda kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü, 26 Aralık'ta açılacak.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda sona doğru! Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 26 Aralık'ta açılacak

İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen 398,4 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi olan İzmit-Akyazı bölümü 26 Aralık'ta açılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul'un çevre illere ve diğer bölgelere ulaşımını kolaylaştıracak Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünce yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirildi.

İstanbul'un batısındaki Kınalı mevkisinden başlayıp Kocaeli ve Sakarya'yı kuzeyden geçerek Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında sonlanan proje, 3 ana bölümden oluşuyor.

kuzey marmara otoyolu

Kıtalar arası geçit konumundaki İstanbul'un, yeni bir otoyol ağı ile mevcut sistemin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Kuzey Marmara Otoyolu'nun Odayeri-Paşaköy kesiminde çalışmalara 2013 yılı mayıs ayında, Kınalı-Odayeri ve Kurtköy-Akyazı kesimlerinde ise 2016 yılı temmuz ayında başlandı.

31,2 MİLYON TON ÜSTYAPI İMALATI YAPILDI

Toplam uzunluğu 398,4 kilometreyi bulan projenin tamamında, yaklaşık 12,4 milyon ton sıcak asfalt serildi, 18,8 milyon ton soğuk karışım imalatı yapıldı, 11,5 milyon metreküp beton kullanıldı.

10 TÜNEL, 69 VİYADÜK, 409 KÖPRÜ İNŞA EDİLDİ

Otoyolun Kınalı-Odayeri kesiminde 3 tünel, 14 viyadük, 96 köprü (alt geçit ve üst geçit), 118 menfez; Kurtköy-Akyazı kesiminde 5 tünel, 16 viyadük, 192 köprü (alt geçit ve üst geçit) ve 431 menfez; Odayeri-Paşaköy kesiminde 2 tünel, 39 viyadük, 121 köprü (alt geçit ve üst geçit) ile 269 menfez olmak üzere tamamında 35 bin 23 metrelik 10 tünel, 56 bin 69 metrelik 69 viyadük, 409 köprü ve 818 menfez yer alıyor.

İstanbul'un Kınalı mevkisinden başlayıp, Sakarya'nın Akyazı ilçesi yakınlarında son bulan proje, Türkiye'nin en büyük ulaştırma yatırımlarından biri olarak dikkati çekerken, şehir içinde ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunu azaltarak araçların şehir içi trafiğine girmeden kontrollü, yüksek standartlı, kesintisiz, emniyetli ve konforlu bir şekilde transit geçişinin sağlanması amacıyla uygulandı.

Kuzey Marmara Otoyolu, dünyanın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı'na ulaşan en önemli kara yolu konumunda bulunuyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN YENİ ULAŞIM ALTERNATİFLERİ SAĞLAYACAK

İstanbul ve Kocaeli'deki büyük çaplı organize sanayi bölgelerine doğrudan erişen Kuzey Marmara Otoyolu, hızlı tren ve yük trenlerinin geçişine uyumlu dizayn edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile kara ve demir yolu ulaşım modları arasında da entegrasyon sağlayacak.

Güzergah boyunca sanayi bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelere yapılan bağlantı yolları ve kavşaklarla otoyol çevresinde mal ve hizmetlerin kolaylıkla ekonomik hayata girmesi mümkün hale gelecek. Bu sayede İstanbul'a ve Avrupa'ya hızla erişebilen şehirlerin sayısı artmakla birlikte bölgesel ekonomik kalkınmaya da büyük katkı sunulacak.

Proje, ilerleyen zamanlarda Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'na bağlandığında Marmara Bölgesi etrafında kurulacak otoyol ringinin en önemli bileşenlerinden olacak ve Avrasya bölgesinin lokomotifi konumundaki İstanbul ve Marmara Bölgesi için yeni ulaşım alternatifleri sunacak.

Gidiş geliş 4'er şeritli kara yolu olarak tasarlanan proje, aynı zamanda dünyanın en geniş otoyol tünellerini bünyesinde barındırıyor. Kurtköy-Akyazı kesiminde yer alan 4 bin 325 metre uzunluğundaki T-2 Tüneli ise Türkiye'nin en uzun otoyol tüneli.

Projenin en yoğun döneminde 17 bin kişilik istihdam sağlanırken, çeşitli kademelerde 8 bin 700 kişi çalışmaya devam ediyor. Otoyol bünyesinde bulunan yüksek teknoloji ürünü akıllı ulaşım sistemleri sayesinde tüm güzergah 24 saat kesintisiz izlenebiliyor ve muhtemel olaylara müdahale edilebiliyor.

Otoyolun Kınalı-Yassıören (Kesim-1) kesimi 8 Mart 2020'de, Yassıören-Odayeri (Kesim-2) kesimi 13 Kasım 2018'de, Odayeri-Kurtköy (Kesim-3) kesimi 26 Ağustos 2016'da, Kurtköy-Liman (Kesim-4) kesimi 19 Mart 2019'da ve Liman-İzmit (Kesim-5) kesimi 19 Eylül 2020'de hizmete girdi.

İstanbul Kınalı'dan Sakarya Akyazı'ya uzanan projenin tamamı, 26 Aralık Cumartesi günü İzmit-Akyazı Kavşağı (Kesim-6) için yapılacak törenle hizmete alınmış olacak.

kuzey marmara otoyolu

PROJE ÜZERİNDEKİ BAZI YAPILAR MÜHENDİSLİK YÖNÜNDEN ÖNE ÇIKIYOR

Kuzey Marmara Otoyolu bünyesindeki bazı özel yapılar da mühendislik yönünden dikkati çekiyor.

Asma köprü ile eğik askılı köprünün kombinasyonu şeklinde tasarlanan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, dünya mühendislik tarihi açısından kilometre taşı niteliğinde. Köprü, 1408 metrelik ana açıklığıyla dünyanın üzerinden raylı sistem geçen en uzun, 322 metreye varan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsü. Kara ve demir yolu şeritlerinin aynı seviyeden geçtiği köprü, estetik yönden de çarpıcı bir tasarıma sahip.

Otoyolda yer alan 4'er şeritli 10 çift tüp tünel, Avrupa'nın en geniş kesitli tünelleri olarak ön plana çıkıyor. Proje bünyesinde yer alan ve toplam uzunlukları çift yönde 56 kilometreyi aşan 69 viyadük, çeşitli yapım teknikleri kullanılarak inşa edildi. Söz konusu viyadüklerin inşası sırasında konvansiyonel metotlar haricinde itme-sürme, hareketli iskele sistemi ve dengeli konsol gibi metotlar kullanıldı.

Gebze bölgesinde inşa edilen V07 (İsmail Sekban) viyadüğü de 131 metrelik ayak yüksekliğiyle ülkenin en yüksek ayaklı viyadükleri arasında bulunuyor.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKarantina ayrılıklarıKarantina ayrılıkları
Vatandaşlar dikkat! Vergi yapılandırılmasında son tarih 31 AralıkVatandaşlar dikkat! Vergi yapılandırılmasında son tarih 31 Aralık
2021 MTV ücretleri ne kadar oldu?2021 MTV ücretleri ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Kimse çare bulamadı! Lüks otomobili yol ortasında bıraktı
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Böylesi görülmedi: Fotoğraflarını çekene 10 bin lira ödül
Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! O kişilere yardım desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti! O kişilere yardım desteği
Uzmanlar altın için ne dedi?
Uzmanlar altın için ne dedi?
Bu hafta altın, dolar ve euro kazandırdı
Bu hafta altın, dolar ve euro kazandırdı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Herkesi ilgilendiriyor
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Herkesi ilgilendiriyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması!
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
Gram altın ne zaman 500 TL olacak?
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
BDDK, koronavirüs tedbirlerini 6 ay daha uzattı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Bakan Selçuk duyurdu! SED ödemeleri bugün başladı
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
Kamuya 8 bin polis alımı başvuruları başladı!
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
DİSK'ten flaş asgari ücret açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar dikkat! Vergi yapılandırılmasında son tarih 31 Aralık
Vatandaşlar dikkat! Vergi yapılandırılmasında son tarih 31 Aralık
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Müşterinin talimatına uymayan banka tazminat ödeyecek
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Herkesi ilgilendiriyor
İşte altının son fiyatı... 12 Aralık altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
Bu hafta altın, dolar ve euro kazandırdı
Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte yeni banka çalışma saatleri
İşte bankaların çalışma saatleri!
Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret son durum ne? 2021 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret 2021 son dakika gelişmeleri
Asgari ücrette son durum ne? Toplantı ne zaman?
Vergi yapılandırma başvurusu ne zaman bitiyor? Vergi yapılandırması başvuruları devam ediyor! Vergi borcu yapılandırma başvurusu nasıl yapılır?
Vergi yapılandırmasında son durum!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.