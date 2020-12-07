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KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama!

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2020 10:51 | Son Güncelleme

KYK burs başvuru sonuçlarının açıklanması uzun süredir bekleniyordu. Burs ve kredi başvuruları 8 Kasım’da sona ermişti ve öğrencilere verilen burs ve kredi imkanıyla ilgili araştırmalar son dönemde hız kazanmıştı. Öğrenciler KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman belli olacak sorusunun yanıtını merak ediliyordu. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu konuyla ilgili bir duyuru yaptı. Peki, KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama!

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arayan öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve velileri KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını uzun süredir araştırıyordu. Burs ya da kredi almak isteyen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşen başvuru süreci 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59'de sona ermişti. Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından KYK burs sonuçları ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Peki, İşte detaylar…

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KYK BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonucu uzun süredir öğrenciler ve velileri tarafından bekleniyordu. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Böylece yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Kasapoğlu, "Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları ilan edildi.

Burs/kredi başvurusunda bulunan öğrenciler sonuçları Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesinden (sonuc.gsb.gov.tr) öğrenebilecek.

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BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira, 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI İÇİN SON GÜN 11 ARALIK

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 11 Aralık Cuma saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamıyor. Burs/kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrenciler anne/babalarının e-Devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlamalarının ardından kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını gerçekleştirebilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek. Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme yapılacak.

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-Devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için ise son gün 15 Ocak 2021. Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin yurt içinde PTT'lerden, yurt dışında ise konsolosluk veya büyükelçiliklerden e-Devlet şifresi temin etmesi gerekiyor. Daha sonra e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye'deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

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Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

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