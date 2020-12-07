KYK burs başvuru sonuçları açıklandı! 2020 KYK burs ve kredi sonucu sorgulama!

KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arayan öğrenciler konuyla ilgili araştırma yapıyor. Başvurularını tamamlayan öğrenciler ve velileri KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını uzun süredir araştırıyordu. Burs ya da kredi almak isteyen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden gerçekleşen başvuru süreci 8 Kasım 2020 Pazar günü saat 23.59'de sona ermişti. Başvuru sürecinin bitmesiyle beraber başvurularını tamamlayan öğrenciler tarafından KYK burs sonuçları ile ilgili açıklamalar merak ediliyor. Peki, İşte detaylar…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs sonucu uzun süredir öğrenciler ve velileri tarafından bekleniyordu. Son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Twitter hesabından KYK burs başvuru sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Kasapoğlu, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Böylece yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Kasapoğlu, "Sevgili gençler, öğrenim kredisi ve burs başvuru sonuçları açıklandı. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızla her bir gencimizin yanındayız. Sizlerin yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyor, size inanıyoruz. Hayırlı olsun." paylaşımında bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları ilan edildi.