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KYK burs taahhütnamesi nedir? Burs taahhütname nasıl yapılır? Kredi taahhütnamesi onaylama ne zaman sona eriyor? Kredi ve burs taahhütname onayı 2020

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2020 14:09 | Son Güncelleme

Çok sayıda öğrencinin uzun süredir merakla beklediği KYK burs başvuru sonuçları açıklandı. Şimdi öğrenciler tarafından burs taahhütname nasıl yapılır sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, KYK burs taahhütnamesi nedir? Kredi taahhütnamesi onaylama ne zaman sona eriyor? İşte Kredi ve burs taahhütname onayı 2020 ile ilgili detaylar...

KYK burs taahhütnamesi nedir? Burs taahhütname nasıl yapılır? Kredi taahhütnamesi onaylama ne zaman sona eriyor? Kredi ve burs taahhütname onayı 2020

Öğrenciler tarafından uzun süredir beklenen KYK burs başvuru sonuçları belli oldu. Yükseköğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı burs/kredi başvuru sonuçları açıklandı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Twitter hesabından 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla ödenen burs/kredi başvuru sonuçları ilan edildi. Peki, burs taahhütnamesi nedir? KYK burs ödemeleri ne zaman başlar? İşte burs ve kredi taahhütname onayı 2020 ile ilgili detaylar...

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KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi. 2021 yılı için geçerli olacak tutarlar ise 2021 yılının Ocak ayında belirlenecek.

BURS TAAHHÜTNAME NASIL YAPILIR?

Onaylama işlemlerinin nasıl yapılacağı konusunda öğrencilerin araştırmaları başladı. Burs/kredi tahsis edilen öğrenciler e-devlet üzerinden burs taahhütname onaylama işlemi yapabiliyor. Burs/kredi tahsis edilmiş olan 15-18 yaş arasındaki öğrenciler ise annelerinin ya da babalarının e-devlet şifreleri ise burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamladıktan sonra kendi e-devlet şifreleri ile kredi ve burs taahhütnamesi onayını yapabiliyor.

15 yaşında küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler de kanuni vasileri ile beraber kendilerine en yakında bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne belgeleriyle birlikte giderek taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

KREDİ VE BURS TAAHHÜTNAME ONAYI 2020

KREDİ TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Tıpkı burs gibi kredi taahhütnamesi onaylama işlemi de e-devlet üzerinden yapılıyor. Kredi tahsis edilmiş olan 15 ile 18 yaş arası öğrenciler de yine aynı şekilde anne veya babalarının e-devlet şifreleriyle burs/kredi taahhütnamesi için veli onayını tamamlayıp kendi e-devlet şifreleriyle taahhütname onaylama işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Taahhütnamesini onaylamış olan öğrencilere Ekim 2020 tarihinden itibaren ödeme gerçekleştirilecek. KYK burs ve kredi ödemeleri genel olarak her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapılıyor.

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KREDİ TAAHHÜTNAMESİ ONAYLAMA NE ZAMAN SON?

Kredi ve burs taahhütname onayı için öğrencilerin sınırlı bir süresi bulunuyor. Burs/kredi hakkı kazanmış olan öğrencilerin en geç 11 Aralık 2020 Cuma günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden taahhütnameyi okumaları ve onaylamaları gerekiyor. Ancak taahhütname onayı e-devlet mobil uygulamasından gerçekleştirilemiyor. Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin ise e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün 15 Ocak 2021 olarak belirlendi.

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs ya da kredi tahsis edilmiş olan öğrencilerin yurt için PTT’lerden, yurt dışında da konsolosluk ya da büyükelçiliklerden e-devlet şifresi temin etmesi gerekiyor. Daha sonrasında e-devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamaları ve kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Öğrenci adına düzenlenerek tanzim ve tasdik edilmiş kefaletnamenin en geç 30 Ocak 2021 tarihine kadar bir dilekçe ekinde Söğütözü Mahallesi 2176. Cadde No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim edilmesi gerekiyor.

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