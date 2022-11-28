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KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

28.11.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KYK burs başvurusu sonuçları araştırmaları, kasım ayının sonlarına gelinmesiyle hız kazandı. KYK burs başvuruları 15 Kasım'da başlamış ve 17 Kasım'da sona ermişti. Ardından başvuru süresi uzatıldı ve yeniden alınan başvurular bu defa 26 Kasım'da sona erdi. Şimdi de öğrencilerin gözleri, KYK burs başvurularının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

KYK burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri, burs başvurularının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KYK burs başvuruları, e-Devlet ekranı üzerinden kontrol edilecek. KYK burs başvuruları, 12 farklı kurum tarafından değerlendirilecek. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl, başvurular 10 Kasım'da sona ermiş ve 15 Aralık'ta açıklanmıştı.

KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

  • Lisans öğrencileri 850 lira

  • Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

  • Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

  • Ön lisans öğrencileri,

  • Lisans öğrencileri

  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

  • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

  • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Başarısız olması,

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

  • Öğretim kurumunun kapatılması,

  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

  • Kesin hükümle mahkum olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.
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Anahtar Kelimeler:
KYK burs başvuru

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