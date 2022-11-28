KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

KYK burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri, burs başvurularının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KYK burs başvuruları, e-Devlet ekranı üzerinden kontrol edilecek. KYK burs başvuruları, 12 farklı kurum tarafından değerlendirilecek. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl, başvurular 10 Kasım'da sona ermiş ve 15 Aralık'ta açıklanmıştı.

KYK KREDİ VE BURS MİKTARI NE KADAR?

Lisans öğrencileri 850 lira

Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira

Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KİMLER KYK BURSU ALABİLİR?

KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?