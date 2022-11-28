KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet KYK burs başvuru sonuç sorgulama ekranı!

KYK burs başvurusu yapan üniversite öğrencileri, burs başvurularının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. KYK burs başvuruları, e-Devlet ekranı üzerinden kontrol edilecek. KYK burs başvuruları, 12 farklı kurum tarafından değerlendirilecek. Peki KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...
KYK burs başvurularının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıl, başvurular 10 Kasım'da sona ermiş ve 15 Aralık'ta açıklanmıştı.
Lisans öğrencileri 850 lira
Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira
KYK burs ve kredi imkanından şu kişiler faydalanabilir:
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,
Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,
ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,
Başarısız olması,
Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,
Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,
Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,
Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,
Öğretim kurumunun kapatılması,
Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,