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KYK burs başvuruları ne zaman, başladı mı? KYK bursu ne kadar? Gözler GSB'de...

03.10.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla binlerce öğrencinin gözleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) çevrildi. Başvurular geçtiğimiz sene kasım ayında alınmıştı. Peki KYK burs başvuruları ne zaman, başladı mı? KYK bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

KYK burs başvuruları ne zaman, başladı mı? KYK bursu ne kadar? Gözler GSB'de...

Eylül ayının gelmesiyle KYK burs hakkındaki detaylar araştırılmaya başlandı. 2022 yılında KYK burs ödemesi lisans öğrencilerine 850 TL, yüksek lisans öğrencilerine bin 700 TL, doktora öğrencilerine ise 2 bin 550 TL olarak yapılacak. KYK burs ve kredi başvuruları için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KYK burs ve kredi başvuruları bekleniyor. Konuyla alakalı açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecek. KYK burs başvuruları geçen sene 5 Kasım'da başlamış ve 8 Kasım'da sona ermişti.

KYK BURS BAŞVURU NEREDEN YAPILIR?

KYK burs başvurusu e-Devlet üzerinden alınacak.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

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Anahtar Kelimeler:
KYK eğitim
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