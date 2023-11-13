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KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! e Devlet GSB ile 2023 KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuç sorgulama ekranı

13.11.2023 10:15 | Son Güncelleme:
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KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı açıklamada "Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Peki, e Devlet GSB ile 2023 KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? İşte 2023 KYK burs sonuçları sorgulama ekranı...

KYK BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI! e Devlet GSB ile 2023 KYK burs sonuçları nasıl öğrenilir? Sonuç sorgulama ekranı

KYK burs sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. Bakan bak, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının erişime açıldığını belirtip
'Hepinize hayırlı olsun" ifadesine yer verdi. KYK burs sonuçları internette araştırılıyor. İşte e Devlet Burs / Öğrenim Kredisi başvuru sonucu sorgulama ekranı...

KYK BURS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

KYK burs sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçları açıklandı. Hepinize hayırlı olsun.19 Kasım saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerinizi onaylamayı lütfen unutmayın."

KYK BURS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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