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KYK BURS ÜCRETLERİ 2023: Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

01.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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KYK burs ücreti ile ilgili son dakika açıklaması geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine müjdeyi verdi. Peki KYK burs ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 2024 yılı KYK burs ve kredi miktarları...

KYK BURS ÜCRETLERİ 2023: Lisans, yüksek lisans, doktora KYK burs ücreti ne kadar oldu, kaç TL? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

2024 yılı KYK burs ve kredi miktarı Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2024 KYK burs ve kredi miktarlarını Kabine Toplantısı sonrası duyurdu. İşte yapılan zam ile 2024 kredi ve burs miktarı...

KYK burs ve kredi ne zaman yatacak? 2021 KYK burs ve kredi miktarı açıklandı!

KYK BURSU MİKTARI NE KADAR OLDU?

KYK burs miktarı ile ilgili açıklamada bulunuldu.

31 Ekim 2023 Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası KYK burs ve kredi miktarlarına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında kredi ve burslar artıyor. Lisans öğrencileri için 2 bin liraya, yüksek lisans için 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 6 bin liraya çıkartıyoruz. Yeni kredi ve burs miktarlarının tüm öğrencilere hayırlı olmasını diliyorum."

KYK burs başvuru sonuçları ne zaman belli olacak? KYK burs başvuru sonuçları nereden sorgulanacak?

KYK BURSU NE KADAR OLDU 2024?

Lisans ve ön lisans öğrencileri 1250 TL'den 2 bin TL'ye,

Yüksek lisans öğrencileri 2 bin 500 TL'den 4 bin TL'ye

Doktora öğrencileri 3 bin 750 TL'den 6 bin TL'ye çıkarıldı.

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs ve kredi başvurularında son durum!

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