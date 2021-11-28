KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? Aralık 2021 KYK burs ve krediler ne zaman verilecek?

Kredi ve burs ödemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Kredi ve burs ödemelerinin geçtiğimiz aylarda başlaması üzerine Aralık 2021 ödemelerinin ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama yapıldı. 2021 KYK lisans burs ve kredi ücreti 650 TL oldu. İşte merak edilenler...

KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Kasım ayı KYK burs ve kredi ödemelerine ilişkin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Ancak Kredi Yurtlar Kurumu burs ve kredi ödemeleri ödeme takviminde TC kimlik numarasının sonu ‘0’ olanların KYK burs ve kredi ödemelerinin ayın 6’sında yapılacağı bilgisi yer alıyor. TC kimlik numarasının sonu ‘2’ olanlar ödemelerini ayın 7’sinde, TC kimlik numarasının sonu ‘4’ olanlar ödemelerini ayın 8’inde, TC kimlik numarasının sonu ‘6’ olanlar ödemelerini ayın 9’unda, TC kimlik numarasının sonu ‘8’ olanlar ödemelerini ayın 10’unda alacak.

2021 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

KYK Lisans burs ve kredi ücreti: 650 TL,

KYK Yüksek lisans burs ve kredi ücreti: 1300 TL,

KYK doktora burs ve kredi ücreti: 1950 TL

2021 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK burs başvuruları 5-10 Kasım'da e-Devlet üzerinden alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 'En adil şekilde yürütmek için çalışıyoruz. Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız.' ifadelerini kullandı. KYK burs başvuru sonuçlarının aralık ayında açıklanacağı öngörülüyor. Geçtiğimiz yıl 8 Ekim'de sona eren KYK burs başvuruları 7 Aralık'ta açıklanmıştı. KYK burs başvuru sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanacak.

