KYK burs ve kredi taahhütname onaylama ne zaman son? KYK burs taahhütname nasıl yapılır? Kredi ve burs taahhütname onayı 2021

Öğrenciler tarafından uzun süredir beklenen KYK burs başvuru sonuçları belli olduktan sonra KYK taahhütname onaylama işlemi için güncel bir gelişme yaşandı. KYK taahhütname onaylamayı unuttum diyen öğrenciler için ek süre tanındı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk defa burs ve kredi almak için başvuruda bulunan öğrencilere taahhütname onaylamak için ek süre verildiğini açıkladı. Peki, burs taahhütnamesi nedir? İşte burs ve kredi taahhütname onayı 2021 ile ilgili detaylar...

KYK BURSU VE KREDİSİ NE KADAR?

Burs ve kredi başvurusunda bulunmuş öğrenciler sonuçlarını Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi olan sonuc.gsb.gov.tr üzerinden öğrenebiliyor. Başvuru esnasında öğrencilerin beyan etmiş olduğu ekonomik, sosyal ve başarı durumuna dair bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs veya öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.

Öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ne kadar sorusunun yanıtı da merak ediliyor. 2020 yılında geçerli olan tutarlar; lisans öğrencileri için aylık 550 TL, yüksek lisans öğrencileri için 1100 TL ve doktora öğrencileri için de 1650 TL idi.